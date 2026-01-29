לקראת ט"ו בשבט: התייקרות במחירי הפירות היבשים והפיצוחים

לקראת ט"ו בשבט שיחול בקרוב, פירסמה היום (חמישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים המצביעים על התייקרות סל המוצרים לחג, לצד ירידה בהיקפי החקלאות המקומית.

מהנתונים עולה כי בהשוואה לשנה שעברה (דצמבר 2025 לעומת דצמבר 2024), נרשמה עליית מחירים רוחבית בכל הקטגוריות המאפיינות את שולחן החג:

אגוזים ופיסטוקים: רשמו את העלייה החדה ביותר והתייקרו ב-5.1%.

פירות יבשים: התייקרו ב-4.5%.

שקדים: התייקרו ב-3.8%.

בוטנים: התייקרו ב-3.3%.

גרעינים לפיצוח: התייקרו ב-2.7%.

משבר בחקלאות: צניחה בנטיעות וביבול

לצד עליות המחירים לצרכן, הדו"ח מציג תמונה עגומה של ענף המטעים הישראלי. בשנת תשפ"ד (2023/24) נרשמה ירידה חדה של 32.4% בסך השטחים החדשים שניטעו, לעומת השנה שקדמה לה.

הנתונים הבולטים בירידה:

ענבים: צניחה דרמטית של 58.8% בשטחי הנטיעות החדשים.

אבוקדו: ירידה של 38.2% בנטיעות.

תפוקה כללית: בשנת 2025 חלה ירידה של 3.4% בסך תפוקת הפירות, כאשר יבול תפוחי העץ צנח ב-25% ויבול פירות ההדר ירד ב-3%.

נקודת אור בודדה נרשמה בענף השקדים, שם חלה עלייה של כ-44% בשטחי הנטיעות החדשים, וכן בתפוקת האבוקדו שעלתה ב-9.3% למרות הירידה בנטיעות החדשות.

מפת היבוא: מאיפה מגיעים הפירות?

הנתונים חושפים את התלות של ישראל ביבוא פירות ופיצוחים ממדינות העולם:

ארה"ב: המקור העיקרי ליבוא אגוזים (72%) ושקדים.

וייטנאם: הספקית המובילה של אגוזי קוקוס, ברזיל וקשיו (80%).

איטליה: המקור המרכזי ליבוא תפוחים ואגסים טריים (51%).

קוסטה ריקה: מובילה ביבוא פירות אקזוטיים כמו אננס ומנגו.

טורקיה: למרות המתיחות, מהווה מקור משמעותי (28%) ליבוא פירות יבשים (שנייה רק לארה"ב).