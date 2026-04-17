תנצלו את שער הדולר הנמוך: חברת אמזון חוזרת לשלוח לישראל, ובחינם - זאת כחודש לאחר הודעתה על הפסקת המשלוחים בשל המלחמה עם איראן.

כאמור, טרם המלחמה עם איראן, אמזון נחשב לאחד מאתרי הקניות האהובים ביותר על הישראלים, ורבים נהגו להזמין ממנו באופן קבוע. עם זאת, בדומה לימי "עם כלביא" - גם הפעם האתר הפסיק לשלוח לישראל במהלך המלחמה עם איראן.

נכון לבוקר יום שישי, ההודעה לפיה המשלוחים לישראל אינם פעילים עדיין מופיעה בחלקו העליון של דף הבית. עם זאת, נראה כי החברה החלה לעדכן בהדרגה את קטלוג המוצרים, וישנם רבים שכבר מופיעים עם משלוח חינם לישראל.

ייתכן שההכרזה על החזרה הרשמית המלאה לישראל תיקח עוד כמה ימים, ובאמזון יעדיפו לסיים לעדכן את כלל המוצרים, ולוודא שהפסקת האש מול איראן אכן נמשכת מעבר לשבועיים המדוברים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הקציב לה.