"ביג פאשן" נוסף בדרך: השת"פ החדש של שופרסל

מומלצים -

קמעונאית המזון "שופרסל" חתמה על הסכם שותפות עם חברת "ביג מרכזי קניות בע"מ" שמטרתו העצמת זכויות בקרקע בבעלות שופרסל בשטח של כ-110 דונם ברחוב שמוטקין בראשון לציון.

במסגרת העסקה, החברות יפעלו יחד לקידום תב"ע חדשה בקרקע, שמכוחה יתאפשר להקים מרכז BIG FASHION הכולל מסחר ותעסוקה על פני שטח של כ-50 דונם, כאשר ביתרת הקרקע, כ-60 דונם, מתכוונת שופרסל להקים פרויקט מגורים ענק יחד עם שותף אחר שייבחר בעתיד.

לפי ההסכם, ביג תרכוש מחצית מהשטח האמור תמורת כ-200 מיליון שקלים, המשקפים שווי של 7.7 מיליון שקלים לדונם.

משופרסל נמסר כי היא "תמשיך בקידום הליכי השבחה להעצמת זכויות ועירוב שימושים, לצד בחינת רכישת קרקעות וייזום פרויקטים חדשים במיקומים אסטרטגיים, לרבות נכסים סינרגטיים לפעילותה הקמעונאית".