עד 270 שקלים יותר לכיוון: מס הטיסות החדש נחשף
מס הפחמן של משרד האוצר ייקבע בהתאם למשקל המטוס ומרחק הטיסה • ההערכות באוצר שהוא יניב לקופת המדינה לא פחות ממיליארד שקלים בשנה • צפו בדיווח של עדי כהן מתוך "המהדורה המרכזית"
עדי כהןכתבת כלכלה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
בעוד שמחירי הטיסות עדיין לא חזרו למה שהיו ערב המלחמה, מס תעופה חדש שמקודם במסגרת תקציב 2026 מאיים לייקר אותן עוד יותר. מדובר למעשה במס פחמן, על הזיהום שמייצרים המטוסים - כשגובה המס נקבע לפי מרחק הטיסה ומשקל המטוס.
צפו בכתבה המלאה בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות