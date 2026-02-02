רשת מקדונלד'ס ישראל הודיעה היום (שני) על עדכון מחירון מוצריה, המושפע לדבריה מהגידול המתמשך בעלויות התפעול בישראל – בהן מחירי החשמל, המים והארנונה – לצד עלייה משמעותית במחירי חומרי הגלם, ובמיוחד במוצרי העוף והבקר.

במסגרת המחירון החדש, מחיר ה"ביג מק" הבודד יעלה מ-20 ל-23 שקלים, ומחיר ארוחת ה"מק רויאל" יתייקר ב-4 שקלים ויעמוד על 40 שקלים במקום 36. גם מחירו של צ'יפס גדול יעלה בשקל אחד ל-25 שקלים, וארוחת ה"קראנץ' רויאל" תעלה ל-43 שקלים.

לצד ההתייקרויות, ברשת מדגישים כי מחירי חלק מהארוחות הפופולריות ביותר, כמו המקנאגטס (9 או 12 יחידות) וארוחת הריב אנטריקוט, נותרו ללא שינוי. גם מחירי המבורגר רגיל, המק צ'יקן, מקלוני התירס וכלל הקינוחים לא עודכנו, בעוד שמחיר מארז 5 מקנאגטס אף הופחת.

עליות המחירים:

ארוחת מק רויאל: התייקרה מ-51 ל-54 ש"ח.

ארוחת קראנצ'י קראנץ' רויאל: עלתה מ-59 ל-61 ש"ח.

ארוחת צ'יקן סטייק: עלתה מ-50 ל-53 ש"ח.

ארוחת ילדים: התייקרה בשקל אחד ל-32 ש"ח.

ארוחת מקנאגטס 5 יח': עלייה משמעותית מ-40 ל-44 ש"ח.

קורין קטנר, סמנכ"לית השיווק של מקדונלד'ס ישראל, מסרה כי המהלך נועד "לשמור על האיזון בין איכות המזון הבלתי מתפשרת לבין המציאות הכלכלית הנוכחית".

כדי להציע אלטרנטיבה לצרכנים, משיקה הרשת מהדורה שלישית של תפריט ה-"Big Deal", הכולל מנות במחירים משתלמים. לראשונה יצטרפו לתפריט הנגיש סדרת הטורטיות עם קריספי צ'יקן וגרסת מיני של סנדוויץ' קראנץ' רויאל בצירוף שתייה קטנה. הצעד נועד לספק מענה ללקוחות המחפשים ארוחה במחיר מופחת, דווקא בעידן של עליות מחירים רוחביות במשק.

המהלך של מקדונלד'ס מגיע בהמשך ישיר לגל ההתייקרויות ששוטף את ענף המזון והקפה בישראל. בשבוע שעבר הודיעה רשת "ארומה" על העלאת מחירים של כ-12% במוצרי הקפה והמאפה, ואליה הצטרפה גם רשת "ארקפה".