משרד האוצר לא יפצה ישראלים שנתקעו בחו"ל במבצע עם כלביא

במשרד האוצר החליטו היום (שני) שלא לפצות כלל את הישראלים שנתקעו בחו"ל במהלך המלחמה מול איראן בחודש יוני.

גורם במשרד התחבורה ל-i24NEWS: "אנשים נסעו לחו"ל ולא צריכים להיענש על כך. כמו שהאוצר ידע לפצות את העסקים - הוא יכול לפצות את האזרחים. זה כסף קטן למדינה מבחינת הפיצויים וכל הצעה שעלתה על ידינו נשללה ללא סיבה מוצדקת".

למעשה, אין לאזרחים אופציה להישען על חוק טיבי מאחר והביטולים לא נבעו בגלל חברות התעופה, מה שאומר שחברות התעופה לא מחויבות לשלם פיצוי והאזרח ישאר קירח משני הצדדים.

מהאוצר נמסר: "לאורך כל תקופת המלחמה פעל משרד האוצר לתמוך בפעילות המשק וגיבש מתווים מרחיבים מאד ובמרכזם מתווה סיוע לעסקים ולעובדים. בתחילת שנת 2025 אושר בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק שירותי תעופה שנועד להסדיר את נושא הפיצוי לנוסעים במצבים מיוחדים והסמיך את שרת התחבורה באישור הכנסת לקבוע בצו את הפיצוי לנוסעים שיינתן על ידי חברות התעופה בהתאם למאפייני המצב המיוחד. על משרד התחבורה לבחון את קידום הצו בהתאם לאמור בחוק".