בשורה קשה לנהגים: מחיר הדלק מזנק - רגע לפני יום כיפור

משרד האנרגיה הודיע היום (ראשון) כי ביום רביעי בחצות יעודכנו מחירי הדלק בתחנות, כאשר המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.23 ש"ח לליטר, משמע עלייה של 7 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.13 ש"ח לליטר, עלייה של 6 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות, מסרה: "מחיר הבנזין בתחנה יעלה החל מה-1 באוקטובר ב 7 אג' ביחס למחירו בחודש הקודם. עליית המחיר נובעת מעליה במחיר הבינלאומי וכן מעלייה בשער הדולר. מחיר הבנזין הבינלאומי עלה במהלך החודש ב 2% שער החליפין של הדולר עלה ב 1.2% ביחס לחודש קודם".