אייפון עד: הרשת שמוכרת את מכשיר האפל במחיר נמוך במיוחד

רשת המרכולים הזולה "אושר עד" החלה למכור אייפונים במחירים נמוכים במיוחד בסניפיה, הפערים לפעמים מגיעים אף למאות שקלים. יצאנו לבדוק במהדורה המרכזית האם המהלך השיווקי באמת משתלם לציבור הצרכנים.

ב"אושר עד" ניתן למצוא מצד אחד עגלות עם חלב וביצים, ומצד שני - תור של לקוחות שהגיעו לקנות מכשירים מסוג אייפון. הרשת משלבת בין מוצרי צריכה בסיסיים ומשווקת בסופר מוצר טרנדי שכולם רוצים לשים עליו את היד - ומוכרת את הדגם החדש של המכשיר מבית "אפל" במחיר ששובר את השוק - בייבוא מקביל, שמביא ארצה ישירות מכשירים שנרכשו בחו"ל - בלי לעבור דרך הנציגות הרשמית של אפל בישראל.

הקונה שיגיע ל"אושר עד" כדי לקנות את דגם האייפון 17 החדש, יוכל למצוא אותו במחיר של 2,999 שקלים, כשמנגד, ברשת KSP, ניתן למצוא אותו ב-3,879 שקלים - פער של 880 שקלים. את מכשיר האייפון 17 פרו פקס תוכלו למצוא ברשת המרכולים הזולה ב-4,999 שקלים, ומנגד - ב-5,699, פער של 700 שקלים. עם זאת, נציין כי המכשירים תומכים ב-E-Sim בלבד, בגלל שנקנו בארצות הברית.