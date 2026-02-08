ההודעה הקשה שקיבלה אל על: "ייקבע כי גביתם מחירים מופרזים"

רשות התחרות הודיעה היום (ראשון) לחברת התעופה אל על שבכוונת הממונה לקבוע כי אל על גבתה רמת מחירים מופרזת ובלתי הוגנת על טיסותיה בתקופת המלחמה. עוד נמסר כי "בכוונת הממונה להטיל את העיצום המקסימלי הקבוע בחוק בסך של 121 מיליון שקלים. הקביעה והטלת העיצום כפופים לשימוע".

מבדיקת רשות התחרות עולה שאל על היתה בעלת מונופולין בטיסות יוצאות ונכנסות מישראל, ולישראל, בתקופה שבין ה-7 לאוקטובר 2023 עד סוף מאי 2024, וכן ביעדים ספציפיים.

תוצאות הבדיקה מצביעות על עליית המחירים לכל היעדים המרכזיים אליהם טסה אל על. מהבדיקה עולה, שעבור היעדים העיקריים אליהם אל על טסה במהלך המלחמה, עליית המחיר הממוצעת נעה בין 6% ל-31% ובאופן ממוצע מחיר הכרטיס עלה בכ-16%.

מאל על נמסר בתגובה: "דוחים מכל וכל את הטענות לפיה גבתה מחירים מופרזים במהלך המלחמה. גם אם תתקבל עמדת רשות התחרות לפיה שיעור עליית המחיר בתקופת המלחמה הינו 16% בממוצע למחלקות תיירים ופרימיום (ומדובר בנתון שגוי לטעמנו) - אין תקדים לקביעה שעליית מחיר כזו משקפת תמחור מופרז. אל על תציג את עמדתה המלאה בשימוע ובכל פורום משפטי מתאים והיא משוכנעת שעמדתה תתקבל".

כזכור, רק לאחרונה בית המשפט המחוזי דחה את הבקשה של חברת אל על לעכב תביעה ייצוגית נגדה, בגין שניצלה את כוחה המונופולי בזמן המלחמה והפקיעה את מחירי כרטיסי הטיסה.

בתביעה נטען כי אל על נצלה את כוחה המונופוליסטי בתקופת המלחמה כדי להעלות את מחירי הטיסות. התובעים הציגו כי הרווח הנקי של אל על זינק פי שלושה, מ-113 מיליון דולר בשנת 2023 ל-554 מיליון דולר בשנת 2024. אל על הייתה אמורה להגיב עד ליום חמישי, וביקשה לעכב את הדיון לנוכח העובדה שברשות התחרות מתכוונים להכריע בעניין אל על, ואפילו להטיל על החברה עיצומים כספיים.

בית המשפט ביקר את אל על וקבע: "המשיבה הייתה מודעת לרוב העובדות שעמדו ביסוד בקשת הדחייה, לרבות הליך גילוי המסמכים ופניית רשות התחרות. אם סברה שפניות אלו מצדיקות עיכוב התשובה, היה עליה לציין זאת בהסדר או בבקשה מתאימה. במקום זאת בחרה לנצל את רוב התקופה, ולהגיש את בקשת העיכוב רק עתה".