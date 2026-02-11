לא רק תכשיטים: המדריך למתנות מקוריות ומרגשות ביום האהבה

יום האהבה 2026 מסמן את סופו של עידן המתנות הגנריות. הצרכן הישראלי, כך נראה, שבע מבשמים ושוקולדים פשוטים, ומחפש כיום מתנות שיש בהן ערך מוסף: זמן איכות משותף או "טביעת אצבע" אישית.

המגמה הבולטת ביותר השנה היא עולם החוויות הזוגיות. במקום להעניק חפץ, זוגות רבים בוחרים בסדנאות מגבשות כמו "פיינט פאב" (ציור ויין), סדנאות שוקולד מושקעות או אפילו חוויות אקסטרים כמו רפטינג ואומגה לחובבי האדרנלין. עבור אלו המעדיפים להישאר בבית, "קופסאות דייטים" הכוללות משחקים והפעלות זוגיות הפכו ללהיט של העונה, כשהן מציעות דרך מקורית להחיות את האינטימיות והדיאלוג.

בצד של המתנות המוחשיות, ה-DIY (עשה זאת בעצמך) וההקדשות האישיות תופסים את מרכז הבמה. פריטים יומיומיים כמו ארנקים או שעונים מקבלים שדרוג משמעותי באמצעות חריטה אישית של תאריך משמעותי או מסר קצר, מה שהופך אותם למזכרת לכל החיים.

למי שרוצה להשקיע ברגש, "תיבת זיכרונות" מעוטרת בתמונות ופתקים בכתב יד נחשבת לאחת המתנות המרגשות ביותר, המאפשרת לבנות ארכיון נוסטלגי של הקשר. גם פלייליסטים מותאמים אישית המשולבים עם רמקול מעוצב הם דרך נפלאה להראות מחשבה והיכרות עמוקה עם הטעם של הפרטנר.

מכיוון שיום האהבה חל בעיצומו של פברואר, מוצרי ה"Cozy" והספא הביתי נותרים רלוונטיים מתמיד. מארזים הכוללים שמנים ארומטיים, נרות ריחניים ושמיכות סרוגות ומפנקות מציעים רגעי רוגע פרטיים בתוך הבית. אפילו פריטים פשוטים כמו כוסות קפה עם כיתוב רומנטי יכולים להפוך את שגרת הבוקר לרגע של חיבור.

בסופו של יום, בין אם מדובר בזר פרחים קלאסי, מארז יין וגבינות איכותי או סדנת יצירה – המפתח למתנה מושלמת ב-2026 הוא היכולת להראות שחשבתם על הצרכים והרצונות הייחודיים של האדם שאיתכם.