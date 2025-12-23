חגיגות השנה האזרחית החדשה מתקרבות, והן יקרות מתמיד: בשבוע הבא ניפרד משנת 2025, ומי שיבחר לחגוג במסעדות ובברים, ייאלץ להיפרד מסכומים גדולים במיוחד שמטפסים ליותר מאלף שקלים לסועד. לפי הטלפונים שלא מפסיקים לצלצל, יש מי שמשלם. בכתבה ששודרה הערב (שלישי) ב"מהדורה המרכזית", כתבת התרבות עדן בן שלוש סקרה את מחיר הבילוי ב-31 בדצמבר - שרק הולך ומתייקר.

בערב השנה החדשה רוב המסעדות עוברות לתפריט מיוחד, עם מספר מנות קבוע מראש, לעיתים בלי אפשרות לשינויים או להזמנה מהתפריט הרגיל, והמחיר? גבוה משמעותית מבכל ערב אחר, ובדרך גם לא כולל אלכוהול.

אם תרצו לצאת בכל זאת, תצטרכו לפתוח את הארנק ולהגדיל עוד קצת את החור בכיס, אבל כל זה רק בהנחה שתמצאו מקום. אז אולי בכל זאת כדאי להתמודד עם הפומו ולחגוג בבית?

