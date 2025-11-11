טוב לארה"ב - טוב לישראל: מסלול חדש ליבוא וייצוא מוצרים

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם הבוקר (שלישי) תזכיר לחוק התקנים אשר יאפשר מסלול חדש נוסף ליבוא, ייצור ומכירה של מוצרים החייבים בעמידה בתקן רשמי, גם על בסיס ייצור בארצות הברית ובהתאם לחקיקה הפדרלית בה, כל עוד המוצרים יוצרו בישראל או בארה"ב - בהתאם להסכם הסחר בין המדינות. המהלך יאפשר להרחיב את מגוון המוצרים, להגדיל את התחרות ולהוזיל את המחירים לצרכן הישראלי.

בדומה לרפורמה "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", שהושקה בתחילת השנה, מדובר בצעד נוסף בדרך לפתיחת המשק הישראלי ליבוא חופשי ותחרותי יותר.

בין המוצרים שיכללו בפעימה הראשונה של הרפורמה, אשר צפויה להיכנס לתוקף במחצית השניה של שנת 2026: צעצועים לילדים, ריהוט לילדים ותינוקות (מיטות, לולים, עריסות, כיסאות גבוהים לאוכל), מזרנים, מוצצים, אבזרים להזנת תינוקות, נדנדות וטרמפולינות לתינוקות, תכשיטים לילדים, אופניים, סולמות, מצתים, כלי אוכל ואריזות מזון, חומרי ניקוי.

בשנים האחרונות הוביל משרד הכלכלה והתעשייה מהפכה כוללת בתחום התקינה והיבוא:

• ביטול הצורך באישור מקדים לייבוא (בהתאם למודל הנהוג במדינות מפותחות).

• הפחתת בדיקות מעבדה ביבוא והרחבת מסלולי הקלות לעוסקים ולרשתות חדשות.

• התאמת התקינה הרשמית בישראל לתקינה הנהוגה במדינות מפותחות.

המשרד הדגיש כי השפעות הרפורמות כבר ניכרות:

• גידול של עד 44% ביבוא מוצרים בקטגוריות מסוימות.

• ירידות מחירים של מעל 10% במוצרים נבחרים.

• שיעורי יישום מצטברים של מעל 90% במסלול "לא עוצר בנמל".

מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מוטי גמיש מסר: "הרפורמה החדשה היא המשך ישיר למדיניות פתיחת המשק, הסרת חסמים והפחתת רגולציה. אנחנו מציבים את ישראל בקו אחד עם המדינות המובילות בעולם - אירופה וארצות הברית - ומאפשרים ליבואנים וליצרנים ישראלים לפעול בתנאים שווים ובסטנדרטים בינלאומיים".

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת הוסיף: "אנחנו ממשיכים להילחם ביוקר המחיה ולהכניס עוד תחרות לשוק הישראלי. הרפורמה החדשה מאפשרת לייבא מוצרים לפי הדרישות האמריקניות - בדיוק כמו בארה"ב. המטרה שלנו ברורה: יותר תחרות, יותר מוצרים ופחות יוקר מחיה. כי מה שטוב לארה"ב - טוב גם לישראל".