בחצות: מנגנון קביעת מחיר החלב קורס – בלי החלטה או דיון

מחיר המטרה של החלב יפקע הלילה (רביעי) בחצות, וזה מבלי שנקבע מחיר חדש או נקבע מועד לדיון בוועדה האחראית לכך. מחיר המטרה זהו המחיר שמשלמות המחלבות לרפתנים עבור כל ליטר חלב.

מדובר במצב חריג, שבו שוק החלב נכנס לראשונה מזה שנים לוואקום רגולטורי.

ברקע עומדים חילוקי דעות חריפים בין משרד האוצר, משרד החקלאות והרפתנים. בעוד שבמשרד האוצר מתעקשים כי מחיר המטרה לא יעלה, גורמים בענף מציינים כי הרפורמה שמקדם האוצר אינה מסתפקת במניעת התייקרות, אלא כוללת כוונה להוריד את מחיר המטרה בכ-15%.

במשרד החקלאות נמנעים בשלב זה מכינוס הוועדה לקביעת מחיר מטרה חדש, והרפתנים מתנגדים למהלך של הורדה חדה במחיר. המשמעות היא שהמחלבות יפעלו ללא מחיר מטרה מוסדר, לפחות עד שתתקבל החלטה ממשלתית או חקיקתית.

גורמים כלכליים מזהירים כי היעדר מחיר מטרה עלול להגביר את אי-הוודאות בענף, להפעיל לחץ על הרפתנים ולהוביל לעימותים נוספים סביב יישום רפורמת החלב, שממשיכה לעורר מחלוקת חריפה.