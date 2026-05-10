משלמים בנייד? אתם עשויים לבזבז יותר, "זה כואב פחות"

מחקר חדש מצא שאנשים שמשלמים יותר בנייד מבזבזים יותר כסף מאנשים שמשלמים באשראי ובמזומן. ד"ר לירז מרגלית, פסיכולוגית חברתית וחוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי הסבירה היום (ראשון) ב"מהדורת 15" את ההיגיון מאחורי המחקר. "כשמשלמים בנייד, המוח מפסיק לחשב את הכסף ומתייחס אליו בצורה אחרת לחלוטין", היא אומרת.

היא הזכירה את המושג, המוכר כבר משנות ה-90, שנקרא "פסיכולוגיית התשלום": "ברגע שאנו צריכים לשלם, בעיקר כסף פיזי בשטרות, מופעל אזור במוח שנקרא 'מטריקת הכאב', אותו אזור שמופעל ברגע שאנו מקבלים מכה או כשכואבת הבטן. החידוש הראשון היה כשגילו שלשלם בשטרות פיזיות פחות כואב מתשלום באשראי. אותו דבר קורה גם כשמשלמים בדיגיטל, כאב התשלום פוחת אפילו יותר, כמעט לגמרי. זה מסביר גם למה יש לנו יותר בזבוזים בדיגיטל, אנשים אפילו לא זוכרים מה הם קנו אלא יש להם תחושת עונג, סוג של תגמול והדופמין עולה".

"מחקר אמריקני מצא שנתונים של חברת ויזה שלאנשים שיש להם תשלום בנייד יש שתי עסקאות נוספות בחודש מאשר אנשים שלא משלמים בנייד - 840 דולר בשנה בערך", היא הוסיפה והמליצה: "עדיף לשלם במזומן ואפילו ממש לגזור את כרטיס האשראי".