אל על מפרסמת היום (ראשון) את מחירי טיסות החילוץ שלה לת״א לקהל הרחב לאחר שהשלימה את שיבוץ לקוחותיה על טיסות קודמות. מדובר בכ-38 אלף נוסעים בעלי כרטיס אל-על שנתקעו בחו"ל מאז פרוץ מבצע "שאגת הארי".

המחירון המיוחד מייצג מחירים נמוכים מאלו שהוצעו בימים האחרונים, ולפי אל על "נקבע מתוך מחויבות להשיב ישראלים הביתה תוך הקפדה על מחירים שהם מחירי החילוץ הנמוכים בישראל בתקופה הקרובה".

מחירי אל על לטיסות לתל אביב:

לרנקה-ת"א: 99 דולר לכרטיס

אתונה-ת"א: 149 דולר לכרטיס

רומא-ת"א: 199 דולר לכרטיס

פריז-ת"א: 299 דולר לכרטיס

בנקוק-ת"א: 599 דולר לכרטיס

ניו יורק-ת"א: 699 דולר לכרטיס

טיסות החילוץ שהחברה תפעיל כוללות יותר מ-20 יעדים לישראל, וכל יעד יימכר במחיר אחיד עבור כלל המושבים הפנויים במטוס. המחירים המלאים מופיעים באתר אל על ויהיו זמינים למכירה באתר או באמצעות סוכני הנסיעות החל מהשעה 16:00 היום.

שלומי זפרני, סמנכ״ל מסחר באל על: "קבענו מחירון שמציג את המחירים הנמוכים ביותר לטיסות חזרה לישראל, ופרסמנו אותו רק לאחר שהשלמנו את שיבוץ כלל לקוחות אל על שטיסתם חזרה ארצה בוטלה מהיעדים שהוגדרו. יש לנו אחריות למחיר הוגן".