עובד בסניף גבעת שאול של רשת הסופרמרקטים "רמי לוי" בירושלים תועד היום (חמישי) כשהוא מרסס תמונות של ילדות, שהופיעו על מוצרים הנמכרים בסניף.

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לפי סעיף 27א'

מרשת רמי לוי נמסר בתגובה: "מדובר במקרה נקודתי בסניף מהדרין, המשרת את הציבור החרדי. ספק חיצוני העובד עם הרשת כיסה תמונה של נשים בבגדי ים שהופיעה על גבי אריזת מוצר, מתוך התאמה נקודתית לאופי הסניף ולקהל הלקוחות הפוקד אותו". "הרשת פועלת ברגישות ובכבוד כלפי כלל האוכלוסיות והמגזרים בישראל ותמשיך לשרת את כלל לקוחותיה ברגישות, בכבוד ובהתאמה לצורכי הקהילות השונות", הוסיפו.