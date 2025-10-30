בשורה לנהגים: מחירי הדלק יירדו במוצ"ש ב-16 אגורות

משרד האנרגיה והתשתיות עדכן היום (חמישי) את מחירי הדלק לחודש נובמבר 2025 - ירידה של 16 אגורות מחודש קודם. בחצות הלילה שבין יום שבת לראשון יעודכנו מחירי מוצרי הדלק הנמצאים בפיקוח, הנמכרים לצרכן בתחנות הדלק.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 7.07 ש"ח לליטר, ירידה של 16 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6 ש"ח לליטר, ירידה של 13 אגורות מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

בת שבע אבוחצירה, מנהלת מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות: "ירידת המחיר החודש נובעת מירידה במחיר הבינלאומי בשיעור של 4% ביחס למחירו בימים שקדמו למבנה המחיר בחודש הקודם. כמו כן, הירידה נובעת מירידה בשער החליפין היציג של הדולר, שירד בשיעור של 3.5% ביחס לשערו בסוף החודש הקודם. ירידות אלו הובילו לירידה במחיר הבנזין בתחנה. מחיר זה הינו הנמוך ביותר בשנת 2025 וזהה למחיר שהיה בחודש אוגוסט 2025. משרד האנרגיה והתשתיות שב ומזכיר להשוות את המחירים בתחנות התדלוק".

מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות מפרסם בכל סוף חודש את מחיר בנזין 95 בתחנה לחודש הבא, בהתאם לנוסחה שנקבעה בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב-2002.

בהתאם לצו, מחיר הבנזין בתחנה מתבסס על ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון (להלן - המחיר הבינלאומי) בחמישה ימי מסחר, שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים בכל חודש. בנוסף כולל המחיר סל הוצאות שיווק, מס הבלו ומס ערך מוסף. התרגום לש"ח מתבצע לפי שער החליפין היציג האחרון שפרסם בנק ישראל לפני שני ימי העבודה האחרונים בכל חודש.