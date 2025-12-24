מכורים לאקטואליה: הרגלי הצפייה של הישראלים ב-2025

דו"ח הרגלי הצפייה והגלישה של yes ופלאפון לשנת 2025 שפורסם הבוקר (רביעי) מצייר תמונה של שנה יוצאת דופן בהרגלי המדיה של הישראלים, שנשלטה על ידי אירועים לאומיים, מלחמה מתמשכת ומהפכה טכנולוגית מואצת בתחום הבינה המלאכותית.

על פי הדו"ח, האירועים שגררו את מספר הצופים הגבוה ביותר למסך היו שידורי החדשות סביב המלחמה עם איראן ושחרור החטופים. חמשת האירועים הנצפים ביותר השנה היו: פתיחת מבצע "עם כלביא" ב-13 ביוני, ימי הלחימה מול איראן בחודש יוני, שחרור 20 החטופים החיים האחרונים מרצועת עזה והגעת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ לישראל ב-13 בספטמבר, שחרורן של החטופות אמילי דמארי, רומי גונן ודורון שטיינברכר ב-19 בינואר, ולבסוף שחרורם של ששת החטופים עומר ונקרט, אלי-ה כהן, טל שוהם, עומר שם טוב, אברה מנגיסטו והישאם שעבאן א סייד ב-22 בפברואר.

הישראלים צורכים יותר תוכן - ולא רק בטלוויזיה

לצד שיאי הצפייה בחדשות, נרשמה גם התחזקות משמעותית של צריכת תוכן דיגיטלי. הישראלים צופים ביותר מ-9 שעות ביום בטלוויזיה, ובית אב ממוצע מזפזפ כ-50 פעמים ביום, צורך כ-700 ג'יגה בחודש וצופה בכ-21 סדרות בשנה. 77% מהגלישה הביתית והסלולרית מוקדשת לתכני וידיאו וסטרימינג, ו-75% מהישראלים מעדיפים לצפות בטלוויזיה עם אחרים, ולא לבד.

הדו"ח מצביע גם על שינוי בהרגלי הצריכה בזמן חירום: בעת אזעקות, 56% מהישראלים פונים לצפייה או גלישה בסלולרי, 42% מתקשרים להורים או לבני משפחה, 23% צופים בטלוויזיה ו-13% משוחחים בטלפון. הנתונים ממחישים את הצורך בשילוב בין עדכון מיידי, חיבור רגשי ותחושת ביטחון.

איפה צורכים את החדשות?

בתחום החדשות, הרשתות החברתיות ממשיכות לבסס את מעמדן כמקור המרכזי להתעדכנות: 72% מהישראלים צורכים חדשות באמצעות פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, טוויטר וטיקטוק. 43% מהציבור מתעדכנים בחדשות לפחות פעם בשעה, וזמן הצפייה בחדשות זינק ב-45% במהלך ימי הלחימה מול איראן.

מהפכת ה-AI

אחת המגמות הבולטות בדו"ח היא חדירת הבינה המלאכותית לחיי היומיום. השימוש באפליקציית ChatGPT זינק ב-227% והפך אותה לאפליקציה הצומחת של השנה. מחצית מהישראלים כבר נעזרים בכלי AI במקום במנועי חיפוש מסורתיים, ו-17% מחזיקים במנוי AI בתשלום. עם זאת, הדו"ח מצביע גם על הסתייגות ברורה: 81% מהישראלים מעדיפים לצרוך ברשת תכנים אמיתיים שלא נוצרו על ידי בינה מלאכותית, נתון המשקף מתח בין אימוץ טכנולוגי מהיר לבין צורך באותנטיות ואמינות.

מפחדים לטוס לחו"ל

במקביל, ניכרת גם השפעת המצב הביטחוני על תחושת הביטחון האישי: 75% מהישראלים חוששים לנסוע לחו"ל, ו-67% חוששים לדבר עברית בקול רם מעבר לים. למרות זאת, הדו"ח מצביע על עלייה קלה באופטימיות הציבורית בהשוואה לשנה שעברה.

דרור בהט, סמנכ"ל השיווק של yes ופלאפון, מסר: "שנת 2025 הייתה אינטנסיבית ורווית אירועים, שבה השפעות המלחמה והעניין העצום סביב שחרור החטופים ניכרו היטב בהרגלי הצפייה והגלישה של הישראלים. ראינו שיאי צפייה ברגעים לאומיים, לצד אימוץ מואץ של הבינה המלאכותית. הציבור הישראלי גולש וצופה יותר מתמיד, אך גם מחפש אמינות, חיבור ואסקפיזם. במבט קדימה, מהפכת הווידיאו וה-AI צפויות להמשיך להוביל גם בשנים הקרובות".

הדו"ח מבוסס על נתוני השימוש של yes ופלאפון ועל סקר שנערך בדצמבר 2025 על ידי מכון המחקר 2thepoint, בקרב 509 משתתפים בני 18 ומעלה מהחברה היהודית והערבית בישראל, מדגם מייצג של האוכלוסייה.