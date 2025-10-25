אפקט הטיקטוק: הילדות שמאמצות שגרת טיפוח של נשים בוגרות
קרמים, סרומים, מסיכות פנים ואפילו איפור מלא • הטרנד ששטף את הטיקטוק לא פוסח על ילדות ישראל • האם גם הבת שלכם התחילה לטפח את עור הפנים בעשרות מוצרים? • נעמה גבע עם היתרונות - וגם ממה כדאי להיזהר • צפו
1 דקות קריאה
קרמים, סרומים, מסיכות פנים ואפילו איפור מלא. בעידן שבו אנו חיים, הגבולות ברשתות החברתיות הולכים ומיטשטשים - וגם ילדות מאמצות שגרת טיפוח של נשים בוגרות. הטרנד ששטף את הטיקטוק לא פוסח על ילדות ישראל. האם גם הבת שלכם התחילה לטפח את עור הפנים בעשרות מוצרים? נעמה גבע עם היתרונות - וגם ממה כדאי להיזהר. תחקיר: הדר זיו. צפו בכתבה מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד
