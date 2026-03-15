הישראלים מבזבזים יותר מבתחילת המערכה - אבל עדיין נזהרים

עלייה בהוצאות ביחס לתחילת המערכה, בעיקר על פנאי: חברת שבא, מנהלת ומפתחת מערכות התשלומים הלאומיות בכרטיסי חיוב ו-ATM, פרסמה היום (ראשון) את נתוני ההוצאות של הציבור הישראלי בשבוע השני למבצע ״שאגת הארי״ בין ה-8 ל-14 במרץ 2026. מהנתונים עולה כי סך ההוצאות של הישראלים באמצעות כרטיסי חיוב הגיעו בשבוע זה ל-9.392 מיליארד ש״ח והן היו גבוהות בשיעור של 33% מההוצאות בשבוע הראשון של המבצע, שבמהלכו היקף ההוצאות עמד על 7.048 מיליארד ש״ח.

עוד עולה מנתוני שבא כי סך ההוצאות בשבוע השני של ״שאגת הארי״ היו נמוכות בשיעור של 14% מסך ההוצאות בשבוע ממוצע מתחילת 2026 שבו היקף ההוצאות עומד על 10.936 מיליארד ש״ח.

שבא פרסמה גם את נתוני ההוצאות בענפי הצריכה המרכזיים של המשק מהניתוח עולה כי ענף ההלבשה וההנעלה התאושש במהלך השבוע השני של המבצע וההוצאות בו זינקו בשיעור של פי 2.6 לעומת השבוע הראשון. בענף החשמל והאלקטרוניקה היקף ההוצאות צמח בשיעור של 63%, ואילו במסעדות, בבתי הקפה והמזון המהיר נרשמה עליה חדה של יותר מ-44% בהוצאות של הציבור. דווקא ברשתות המזון נרשמה ירידה זעירה בשיעור של 0.8% בהוצאות של הציבור הישראלי.