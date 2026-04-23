אל תאבדו תקווה: החבילות שהזמנתם לפני המלחמה - יגיעו בתוך מספר שבועות

עדיין לא קיבלתם את החבילה שלכם? אל תאבדו את התקווה: המלחמה הסתיימה לעת עתה, השמיים נפתחו ואיתם החלו להגיע המשלוחים שהזמנו ונתקעו בחו"ל. עם זאת, עדיין לא מדובר על חזרה לשגרה. קצב המשלוחים והגעת החבילות לישראל הוגבר אבל זמני השילוח עדיין לא חזרו לקדמותם.

כאמור, המאמצים של האתרים השונים עדיין ממוקדים בהשלמת העברת החבילות שהוזמנו לפני שאגת הארי. בדואר ישראל מדווחים על "פקק" של 2-3 מיליון חבילות שממתינות לנחיתות בארץ. קצב ההגעה הנוכחי מדבר על מיליון וחצי חבילות שמגיעות מדי שבוע.

אבל, זה קורה כשבמקביל הישראלים לא מפסיקים להזמין - וכשיש הזמנות חדשות התור רק מתארך והפער לא נסגר לגמרי. על פי נתוני דואר ישראל חזרה לשגרה במלואה תקרה רק בעוד שלושה שבועות וזה בהנחה שהפסקת האש תשמר יחד עם זמינות הטיסות.

בעקבות הפקק, בדואר ישראל מצאי פתרונות נוספים כמו שילוח מוטס וימי משולב. האתרים - עדיין זהירים ומתחייבים לזמני שילוח ארוכים מבשגרה, לצד מחירי שילוח גבוהים לנוכח עליית מחירי הדלק.

עם זאת, הישראלים לא מוותרים על הזמנות מחול. קצב ההגעה יותר איטי אבל חברות השילוח מנסות למצוא פתרונות. הישראלים יצטרכו עוד להמתין כדי לקבל חבילה, אבל לפחות עכשיו הצרכנים רואים את האופק.