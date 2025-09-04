כבר לא עומדים בתור למסיבה: אורח החיים התל-אביבי של 2025

מומלצים -

צעירים, אנשי עסקים ואומנים - כולם מחפשים מקום שהוא מעבר לעוד מסעדה או בר. בשנים האחרונות קם טרנד חדש שמושך את תשומת הלב של מי שמחפשים חוויה קצת אחרת, "מועדוני הממברס". מקומות אקסקלוסיביים, סגורים לקהל הרחב, שמאפשרים לחבריהם להרגיש חלק ממשהו אחר, יוקרתי וייחודי.

מועדון הג'ורג' בתל אביב מציע לחבריו חוויה אינטימית ואקסקלוסיבית, עם חללים מעוצבים לאירועים, פגישות ומסיבות, הכל באווירה יוקרתית. אבל הג'ורג' הוא לא היחידי, גם וילה אכדיה בהרצליה או הסוהו אהוס שהגיע מרשת גלובלית מוכרת, מביא עמו קונספט של קהילה יוצרת בין-לאומית. קהילה שאינה מבוססת על עושר או מעמד אלא על יצירתיות, קריאטיביות וחדשנות.

מועדוני הממברס, שסגורים לקהל הרחב, מקבלים לשורותיהם חברים נבחרים בלבד, אחרי תהליך קבלה קפדני ולעיתים גם רשימות המתנה ארוכות. החברים בהם, משלמים דמי מנוי במחיר של כאלף שקלים לחודש, כדי לקבל גישה לעולם סגור ויוקרתי, מקום מפגש חברתי, עסקי ותרבותי. עבור חלקם זה סמל סטטוס, עבור אחרים זו פשוט דרך אחרת לחוות את העיר.

חלק מהייחוד של מועדוני הממברס הוא שמירה מוקפדת על דיסקרטיות ופרטיות, מה שמאפשר לחברים ליהנות מאווירה חופשית ובלתי רשמית הרחק מעיני הציבור. בתל אביב של 2025, נדמה שהמועדונים האקסקלוסיביים הפכו לא רק למקומות בילוי, אלא לסמל של אורח חיים חדש.

