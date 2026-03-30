מחיר הדלק צפוי לזנק ביותר משקל בלילה שבין שלישי לרביעי - כך שיעמוד על 8.05 שקלים לליטר בנזין. הזינוק מתרחש בצל העלייה במחירי הנפט בעקבות המלחמה במזרח התיכון, כשחבית עולה כיום 115 דולר.

הדרג המקצועי התנגד בצורה עיקשת לפעול לסבסוד העלייה דרך הפחתת מס הבלו. מוקדם יותר היום חשף נגיד בנק ישראל כי מהלך כזה יעלה לקופת המדינה לפחות 300 מיליון שקלים לחודש.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי (כולל מע"מ) לא יעלה על 8.05 ש"ח לליטר, עליה של 1.03 ש"ח מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 25 אגורות לליטר (כולל מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת לצרכן בתחנה בשירות עצמי באילת (ללא מע"מ) לא יעלה על 6.82 ש"ח לליטר, עליה של 87 אג' מעדכון קודם. תוספת בעד שירות מלא תעמוד על 21 אגורות (ללא מע"מ), ללא שינוי מעדכון קודם.