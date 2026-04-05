לא רק הדלק: אילו מוצרים נוספים כולנו עומדים לשלם ביוקר?

מחירי הדלק בישראל עלו בלפחות שקל לליטר - עלייה שכבר מורגשת בחשבונית החודשית של הנהגים. אך מעבר להוצאה הישירה על תדלוק, מדובר במהלך שעשוי להשפיע על שורה רחבה של מחירים במשק.

ההתייקרות מגיעה על רקע עלייה במחירי האנרגיה בעולם בעקבות הלחימה מול איראן. כמו במדינות נוספות, גם בישראל העלייה במחירי הנפט מתורגמת ישירות לעלייה במחירי הדלק.

לדלק יש השפעה רחבה על המשק, בעיקר דרך עלויות הובלה ושינוע. כאשר עלויות אלה עולות, ייתכן שהן יתגלגלו בהמשך למחירי מוצרים שונים, כולל מוצרי צריכה בסיסיים, פלסטיק, חד-פעמי ושירותים שונים.

בנוסף, הממשלה לא הפחיתה הפעם את מס הבלו, מה שמגביר את ההשפעה הישירה על המחיר לצרכן. העלייה במחירי הדלק עלולה להשפיע גם על קצב האינפלציה, לאחר תקופה שבה נרשמה ירידה יחסית.

במצב כזה, ייתכן שתהיה לכך השפעה גם על החלטות הריבית של בנק ישראל, שכן שינויים באינפלציה הם אחד הגורמים המרכזיים בקביעת המדיניות המוניטרית.

נכון לעכשיו, חוסר הוודאות סביב המצב הביטחוני והכלכלי בעולם ממשיך להשפיע על מחירי האנרגיה. לכן, למרות שמדובר בהתייקרות נקודתית בשלב זה, ההשלכות הרחבות יותר שלה עדיין תלויות בהתפתחויות בהמשך.