גורמים בסביבת סמוטריץ': לא רק החלב יפתח לייבוא

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (שלישי) כי בכוונתו לחתום בימים הקרובים על צו לביטול מכסים בשוק החלב לפרק זמן ממושך, במטרה להבטיח אספקת חלב סדירה לאזרחי ישראל.

לדבריו, אם המונופולים לא יפסיקו את המצור שהטילו על הציבור, הוא יחתום באופן מיידי על צו לפתיחת השוק ליבוא חלב. משרד האוצר מציין כי הצו נועד להתמודד עם המחסור המכוון שמתקיים בענף ולאפשר אספקה שוטפת לאזרחים. גורמים בסביבת השר סמוטריץ' ל-i24NEWS: "על השולחן - הרחבת הייבוא לא רק לחלב - אלא גם למוצרי חלב וגבינות. הכוונה להסרת המכסות לגמרי, ייבוא חופשי".

כזכור, ארגון יצרני החלב הכריז הבוקר על עצירת אספקת החלב למחלבות, במחאה על רפורמת החלב שמקדם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בעקבות זאת, החל מהבוקר ייתכן מחסור במוצרי חלב על המדפים.

ברשתות "קרפור" ו"טיב טעם", החליטו להגביל את רכישת החלב לשתי יחידות לקונה - זאת על מנת "למנוע התנפלות", לדבריהם.

הרפתנים יוסי ועמית יעקבי התראיינו בנושא ל-i24NEWS, ומסרו: "בחיים שלנו לא עשינו דבר כזה אבל החרב מונחת על הצוואר שלנו. בן אדם אחד עושה רפורמה בלי להבין את המשמעות שלה. בוודאי שיש לנו שליטה כי אנחנו מייצרים חלב, אבל מדובר בפרנסה שלנו. שר האוצר רוצה לפגוע בי, מה אני אמור לעשות? אין דרך אחרת".

"בחיים לא היה כאן שר שנלחם בנו בצורה כזו אגרסיבית בלי לשבת איתנו. אנחנו לא מונופול, אנחנו רפתנים שיודעים לייצר חלב. אולי צריך לטפל בבעיה ממקום אחר", אמר יוסי. "אין לי בעיה שהיצרן יקבע, אנחנו לא נגד תחרות, אבל בסוף מדובר בפרנסה ויש כאן הרבה דברים מעבר". עוד הדגיש יוסי כי "במשרד האוצר לא לוקחים בחשבון שאם לא נהיה כאן, גם המוצרים האורגניים יעלו יותר".