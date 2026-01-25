הפטור ממס עובד: כך שינו הישראלים את סל הקניות מחו"ל

חודש לאחר כניסת הצו להרחבת הפטור ממס על הזמנות מחו"ל, בדיקת I24NEWS מעלה היום (ראשון) שינוי משמעותי בהרגלי הקנייה של הישראלים - בעיקר באתרים אירופיים ואמריקניים. לפי נתוני חברות האשראי והמחקר, היקף העסקאות היקרות כמעט הוכפל, בעוד שבאתרים הסיניים לא נרשם שינוי.

מנתוני חברת האשראי MAX עולה כי בבתי עסק פופולריים באירופה ובארצות הברית נרשמה הכפלה בנתח העסקאות בטווח שבין 75 ל-150 דולר. זאת, על חשבון ירידה בשיעור העסקאות עד 75 דולר - תקרת הפטור הקודמת. לעומת זאת, באתרים סיניים היקף ושווי העסקאות נותרו ללא שינוי.

נתונים אלה מצטרפים לממצאי חברת המחקר שופאנליטיקס, שפורסמו בשבוע שעבר, ולפיהם חל זינוק חד בשיעור הסלים מעל 75 דולר במספר אתרי קניות מרכזיים מאז כניסת הצו לתוקף ועד ל-18 בינואר. כך למשל, באתר iHerb עלה שיעור הסלים מעל 75 דולר מ-24% ל-54%, תוך גידול של כ-20% במספר הפריטים בכל סל. באתר NEXT נרשם זינוק מ-12% ל-62% בשיעור הסלים הגבוהים, עם עלייה של כ-50% במספר הפריטים לסל. גם באתר ASOS נרשמה קפיצה משמעותית - מ-8% ל-59%.

מנגד, לפי בדיקת I24NEWS מול חברת האשראי שב"א, בתקופה זו לא נרשמה ירידה בהיקף ההזמנות המקוונות מאתרים ישראליים - נתון שמחליש, לפחות בשלב זה, את טענות הפגיעה המיידית בקמעונאות המקומית.

ברקע הנתונים, המאבק סביב ביטול הצו עדיין נמשך. לפני כשבועיים, בעקבות לחץ מצד קמעונאים ישראלים, החליטה ועדת הכספים להעלות את הצו להצבעה במליאת הכנסת, במטרה להביא לביטולו. על פי החוק, המהלך חייב לעלות להצבעה בתוך חודשיים מכניסת הצו לתוקף - כלומר, בתוך כחודש מהיום.

עם זאת, נכון לעכשיו, טרם נקבע מועד להצבעה במליאה. ל-I24NEWS נודע על לחצים מאחורי הקלעים לדחות ככל האפשר את העלאת הצו להצבעה, בניסיון להשאיר את הרחבת הפטור על כנה.