הארנק נשאר בכיס: הישראלים מסתערים על התשלום מהנייד | הנתונים המלאים

השימוש בארנקים דיגיטליים בישראל ממשיך לשבור שיאים: בשנת 2025 הוציא הציבור הישראלי 98.215 מיליארד שקלים באמצעות ארנקים דיגיטליים, עלייה של 44.9% לעומת שנת 2024, כך עולה היום (חמישי) מנתוני חברת שבא (שירותי בנק אוטומטיים), המפתחת ומנהלת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי.

לשם השוואה, בשנת 2024 הסתכמו ההוצאות בארנקים דיגיטליים ב-67.759 מיליארד שקלים. מדובר בגידול כספי של יותר מ-30.456 מיליארד שקל בתוך שנה אחת בלבד.

מהנתונים עולה כי בשנת 2025 היוו התשלומים באמצעות ארנקים דיגיטליים 41.3% מסך ההוצאות של הציבור בעסקאות פיזיות בבתי העסק - נתון שממחיש את השינוי המשמעותי בהרגלי התשלום של הצרכנים בישראל.

הנתונים מתייחסים לתקופה שבין 1 בינואר ל-31 בדצמבר 2025, ומצביעים על המשך המגמה של מעבר מתשלומים בכרטיס פיזי או במזומן לשימוש בטלפון הנייד ובאמצעים דיגיטליים דוגמת Apple Pay, Google Pay וארנקים נוספים.

סמנכ"לית שבא, טלי הולנברג, מסרה: "בשנת 2025 נרשמה צמיחה מואצת בהיקף השימוש של הישראלים בארנקים דיגיטליים אשר ממשיכים להיות אמצעי התשלום הצומח ביותר. אנו רואים גם עלייה בשימוש מחוץ לענפי המזון".

לדבריה, העלייה בשימוש בארנקים הדיגיטליים אינה מוגבלת עוד לרשתות מזון וקמעונאות בסיסית, אלא מתרחבת גם לענפים נוספים במשק - מגמה המעידה על העמקת החדירה של אמצעי התשלום הדיגיטליים לשגרת החיים של הציבור.

הגידול החד מצביע על האצה במעבר לכלכלה דיגיטלית, כאשר נוחות, מהירות וביטחון התשלום באמצעות מכשירים ניידים הופכים לגורם מרכזי בבחירת אמצעי התשלום. בשנים האחרונות משקיעים הבנקים, חברות האשראי וחברות הטכנולוגיה בשיפור חוויית המשתמש ובהטמעת פתרונות תשלום חכמים, מה שממשיך לתדלק את הצמיחה.

היקף של קרוב ל-100 מיליארד שקל בשנה ממקם את הארנקים הדיגיטליים כאחד ממנועי הצמיחה המרכזיים בשוק התשלומים בישראל, ומאותת כי המגמה צפויה להימשך גם בשנים הקרובות.