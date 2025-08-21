"הלב נשבר": כאוס באירוע ההשקה של קבוצת היוטיוברים

מומלצים -

אירוע חריג נרשם היום (חמישי) בקניון TLV, כאשר המשטרה נאלצה לפזר, בשל עומס רב, אירוע השקה של חבורת "סולטיז", שחשפו את השוקולד החדש שלהם בשני טעמים - קראנץ’ חלב וקראנץ’ דובאי. מדובר בקבוצת יוטיוברים מוכרת, שהתוכן שלה זוכה למיליוני צפיות בחודש.

הם פרסמו הודעה בה התייחסו לסערה: "רצינו לשמח אתכם עם חגיגה מתוקה ולחלק לכולם חטיף חינם. השקענו מעל חצי מיליון שקלים מהכיס שלנו, בסך הכול בשביל לתת בחזרה לקהילה שהביאה אותנו עד כאן. האמת? לא דמיינו שיגיעו כל כך הרבה אנשים – מעל 30,000(!)".

"לא נערכנו לכזאת כמות אדירה של קהל, והמשטרה נאלצה לסגור את האירוע מטעמי בטיחות. זה כואב לנו במיוחד כי כל מה שרצינו היה לשמח אתכם, והלב שלנו נשבר לראות את כל הילדים וההורים מתאכזבים.

דווקא ההגעה המטורפת שלכם ממלאת אותנו גאווה והתרגשות - לראות כמה אהבה והערכה יש סביבנו. וזה מה שהכי כואב - שלא הצלחנו להחזיר לכם בחזרה את מה שהתכוונו לתת", הוסיפו.

הם סיכמו: "אנחנו לוקחים אחריות מלאה ומבטיחים: נתקן. בקרוב נקיים אירוע חדש - גדול יותר, בטוח יותר ומסודר יותר - שבו כל ילד וכל הורה ייהנו כמו שמגיע להם. האהבה שלכם נתנה לנו מוטיבציה אדירה לעשות את זה טוב יותר. תודה על האמון, התמיכה והאהבה - אנחנו לא נרגע עד שנחזיר לכם בענק".