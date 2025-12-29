אין לך מה ללבוש? הארון של מישהי אחרת מחכה לך

טרנד האופנה שכובש את הרשת: נשים שמספרות איך ויתרו על ארון הבגדים לטובת אפליקציות שמאפשרות השכרה חד פעמית, גם אם לא מדובר בשמלת כלה, אלא בלוק יומיומי.

פעם השכרת בגדים הייתה שמורה רק לפריטים יקרים, שמלות ערב או כלה יוקרתיות, כאלה שאפשר ללבוש פעם אחת, לשלם פחות ולהחזיר במקום שיתפסו מקום בארון. אבל היום - עולם ההשכרות עולה שלב.

לא רק לאירועים מיוחדים, ולא במחירים מופרזים, אלא ארונות שלמים של אנשים פרטיים שעוברים לאינטרנט.

חוקי הטרנד החדש כבר ברורים: במקום לקנות - שוכרים, במקום לאגור - מחליפים, ובמקום ארון קבוע - לוקים בלי סוף.

בארצות הברית זה כבר מיינסטרים. אפליקציות כמו Pickle מאפשרות לכל אחת לפתוח את הארון שלה - ולהפוך אותו לחנות השכרה אישית. שמלה, ז’קט, תיק – מה שלא נלבש השבוע, יכול לעבוד בשביל מישהי אחרת.

והאופציה השניה – מנוי חודשי. ב-Nuuly, מבית Urban Outfitters, משלמים כ־100 דולר בחודש, ובוחרים שישה לוקים שנשלחים במזוודה אחת - כולל בגדים של מותגי הבית. כל שבוע בוחרים, לובשים, מחזירים, ומזמינים מחדש.

והרשת - חוגגת. הטיקטוק והאינסטגרם מלאים בסרטונים של בנות שמספרות איך הן ויתרו על הארון - לטובת פתרון שהוא גם מגוון, גם משתלם, וגם מקדם קיימות. שהיא כמובן הטרנד הנוכחי.

הטרנד לא נמצא רק מעבר לים אלא גם בישראל - אפשר לשכור הכל. במקביל - קמות גם פלטפורמות מקומיות, שמאפשרות לנשים להשכיר ביניהן, בלי לקנות, ובלי להתחיל לחפש בקבוצות או בחנויות

בעולם שבו לא תמיד רוצים לשחזר לוקים, והכל מצולם - אבל אי אפשר לקנות בלי סוף, הפתרון נמצא בפריטים הזמניים. והארון? הוא כבר מזמן לא רק שלנו, ואפשר ורצוי לחלוק בו כמה שיותר.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד