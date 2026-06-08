מבחן הסטייק הגדול: האם הבשר היקר הוא באמת הכי טעים?

הצרכן הישראלי הפך בשנים האחרונות לבררן ואנין טעם במיוחד בכל הנוגע לנתחי בשר, והביקוש לנתחי פרימיום רק מאמיר. מיכאל אחון, מנהל "קצבייה בשנקין", מסביר את הטרנד המקומי: "אנחנו נהיינו מאוד פודיז, כולם. מבינים בבשר, אוהבים בשר, אוהבים להריח. 150, 200 ואפילו 300 שקל לקילו - אלו לא מספרים דמיוניים". מנגד, ברשתות החברתיות צצים מארזים מוזלים במחירי כסאח, שלדברי מומחים עלולים להתבסס על בשר קפוא שהופשר ואינו באיכות הגבוהה ביותר.

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כדי לבדוק האם למחיר הבשר יש קשר ישיר לטעם, יצאה כתבתנו דנה ירקצ'י למבחן השוואתי בין אנטריקוט מקצביית הבוטיק של אהרוני בשנקין (275 ש"ח לקילו), אנטריקוט ישראלי טרי משוק התקווה אצל "הבשרים של רועי" (200 ש"ח לקילו) ונתח פרימיום בשירות עצמי מרשת "יוחננוף" (200 ש"ח לקילו). רועי כהן, בעל הקצבייה מהשוק, מספר על המהפכה השיווקית שביצע כדי למשוך את הקהל הצעיר: "הצעירים כבר לא באים לפה, הם קונים יותר באונליין. אז פתחתי אתר בטיקטוק וזה עובד".

הנתחים השונים הועברו למבחן טעימה עיוורת ומבוקר של המומחים דוד דוידוב ודניאל בלליטי, שהצליחו לזהות במדויק את מקורו של כל סטייק ודירגו את הבשר של אהרוני במקום הראשון. עם זאת, בלליטי הבהיר כי לדעתו המחירים המבוקשים בשוק מופקעים: "אין הצדקה לכל המחירים פה, צריך להוריד פה ב-20%-30% מבחינתי ברמה האישית". דוידוב, מנגד, הסביר את הפסיכולוגיה שמאחורי התמחור בקצביות היוקרתיות: "אם אני הייתי מוכר את זה בצפון תל אביב ב-190 לא הייתי מוכר את זה. לא קונים ולא אוהבים מבצעים שם".