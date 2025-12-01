הישראלים חגגו: עלייה של כ-30 אחוז בהוצאות בבלאק פריידי

הישראלים ממשיכים לחגוג. יום המבצעים השנתי בלאק פריידי התנהל בשישי האחרון עם הוצאות גבוהות בסך כולל של למעלה מ-1.508 מיליארד שקל, כך לפי נתוני נתוני חברת שב"א, מנהלת ומפתחת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב.

מדובר על עלייה של 27.98% בהיקף ההוצאות של הציבור הישראלי לעומת Black Friday אשתקד שנערך ב-29 בנובמבר 2024 ובמהלכו נרשמו הוצאות בסך כולל של 1.179 מיליארד שקל. יצוין כי גם נתוני Black Friday ב-2023 (1.102 מיליארד ש״ח) וב-2022 (1.248 מיליארד ש״ח) היו נמוכים משמעותית.

עלייה של יותר מ-20% נרשמה בהוצאות של הציבור בעסקאות הפיזיות הגיעו לסכום כולל של 795.272 מיליון שקל. כאשר ב-2024 הם עמדו על סכום של 661.434 מיליון ש״ח. סך הרכישות בעסקאות פיזיות, המתבצעות בבתי העסק, באמצעות ארנקים דיגיטליים, שעונים חכמים, קונטקטלס, והקשת קוד סודי היוו 52.7% מההוצאות של הציבור.

ההוצאות בעסקאות האונליין הגיעו לסכום כולל של 713.249 מיליון ש״ח. מדובר על עלייה של 38.3% בהוצאות לעומת 2024 שבו הסכום הגיע ל-515.746 מיליון שקל.