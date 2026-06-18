הסוף לקניות בשבת? משרד הפנים דורש לסגור את ביג גלילות

הסוף לקניות בשבת? מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, שיגר היום (חמישי) מכתב לעיריית רמת השרון שבו הבהיר כי יש לאכוף את חוק העזר הקיים האוסר על פתיחת עסקים בשבת - גם על מתחם "ביג פאשן גלילות" המצוי בתחום השיפוט של העיר. "כל עוד לא אושר התיקון לחוק העזר על ידי שר הפנים, העירייה מחויבת לפעול בהתאם להוראות חוק העזר הקיים", נכתב.

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המכתב נשלח אחרי שנבחנה בקשת העירייה לתיקון חוק העזר בנושא פתיחת עסקים בימי מנוחה. מנכ"ל המשרד הדגיש במכתבו כי חוק העזר הקיים ממשיך לעמוד בתוקפו ומתח ביקורת על עמדת העירייה שלפיה מטרת התיקון היא להתאים את החוק למציאות הקיימת בפועל "משום שלא ניתן לבסס שינוי חקיקה על מצב שנוצר כתוצאה מהפרת הוראות החוק ואי אכיפתן".

בין היתר נכתב: "אם מטרת התיקון היא להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת, עולה מכך שלכאורה המצב בפועל - שתולדתו בעבירה על הוראות החוק - הוא שהכתיב ויצק את התוכן להסדר המוצע. אין מקום להסכים ולהשלים עם מצב פסול שבו חוטא ייצא נשכר".

במכתב הפנה מנכ"ל המשרד מספר נקודות ליועץ המשפטי של עיריית רמת השרון, כאשר העלה שורה של סוגיות מקצועיות ושאלות מהותיות הנוגעות לבחינת חוק העזר, ובהן היקף פתיחת העסקים המבוקש, סוגי העסקים שיותרו לפעול, הצורך החיוני שהם נדרשים לספק, המסד העובדתי שעליו התבססה העירייה ועבודות המטה שבוצעה לצורך גיבוש ההסדר המוצע.

בסופו של דבר, אוזן קבע במכתבו כי ההתייחסות שהועברה על ידי העירייה אינה נותנת מענה מספק לשאלות שהועלו, וכי ככל שהעירייה מבקשת לקדם את בחינת חוק העזר, עליה להציג נתונים עדכניים, עבודת מטה מלאה והתייחסות מפורטת לכלל הסוגיות שהועלו על ידי המשרד.

"בנוסף לאמור - כל עוד חוק העזר לא אושר על ידי שר הפנים אין הוא בתוקף, ולא ניתן לפעול על פיו", סיכם.

יו"ר "כחול לבן", בני גנץ לסוגייה: "ביג גלילות לא נמצא בלב בני ברק ולא על הציר למאה שערים. הרוב הציוני בישראל רוצה מדינה יהודית אבל לא מוכן לכפייה. הפתרון הוא לאפשר לרשויות המקומיות לקבוע את ההתנהלות בשבת. רק ממשלה ציונית רחבה תוכל לעשות את התיקון הזה. חיה - ותן לקנות".