מחירי הנפט זינקו הבוקר (שני) ביותר מ-25% - מ-70 דולר לפני המלחמה ל-115 דולר, הרמות הגבוהות ביותר שלהן מאז אמצע 2022. זה קורה לאחר שכמה יצרניות גדולות קיצצו את האספקה ​​וחששות משיבושים ממושכים בספנות אחזו בשוק עקב המלחמה עם איראן.

שווקי האנרגיה זועמים במיוחד משום שהמשבר מתפתח סביב מצרי הורמוז, דרכם עוברת בדרך כלל כחמישית מאספקת הנפט העולמית. שיבושים בתנועות מכליות וסיכוני אבטחה גוברים כבר האטו את פעילות הספנות, והותירו את הקונים באסיה פגיעים במיוחד לאור תלותם הכבדה בנפט גולמי מהמזרח התיכון.

ב"פייננשל טיימס" דווח כי שרי האוצר של מדינות ה-G7 ידונו בשחרור משותף של עתודות נפט לשעת חירום, בתיאום עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, בפגישת חירום שתתקיים היום. שלוש מדינות G7, כולל ארה"ב, הביעו עד כה תמיכה ברעיון, על פי מקורות המעורים בשיחות.

32 החברות ב-IEA מחזיקות בעתודות אסטרטגיות כחלק ממערכת חירום קולקטיבית שנועדה למשברי מחירי נפט. מקור מסר כי מספר גורמים אמריקנים מאמינים ששחרור משותף בטווח של 300-400 מיליון חביות - 25 עד 30 אחוזים מ-1.2 מיליארד החביות בעתודה, יהיה מתאים.

בתוך כך, אתמול, לראשונה מאז תחילת המלחמה, ישראל תקפה 30 מיכלי דלק של צבא איראן, למרות שבטהרן טענו: מדובר בדלק לתעשיות אזרחיות. העשן והאש שאפפו את טהרן הזכירו לאזרחי הבירה כמה תעשיית האנרגיה שלהם פגיעה. בשנים האחרונות, אחרי שהמערב הטיל על איראן סנקציות כואבות במיוחד, הנפט והגז היו האמצעים העיקריים ליצירת הכנסה למשק האיראני.

רק לשם השוואה, רווחי איראן ממכירת נפט ב-2025: 40 מיליארד דולר. כמעט 2 מיליון חביות נפט שיוצאו מדי יום. בגלל הסנקציות, מעט מאוד מדינות מעוניינות לקנות נפט איראני, ולכן טהרן מוכרת את רוב הנפט שלה לבייג'ינג, שלנוכח העובדה הזאת הצליחה אפילו לסחוט הנחה של כמה דולרים מאיראן על כל חבית נפט.