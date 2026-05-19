שבועות במספרים: ישראל שוברת שיאי חלב אבל הדבש בצניחה חדה
מנתוני הלמ"ס עולה כי תפוקת החלב בישראל עלתה כמעט ב-4% ב-2025 ותנובת החלב לפרה נותרה הגבוהה בעולם • מנגד, תפוקת הדבש צנחה ביותר משליש בשל מיעוט משקעים - בזמן שמחירי החלב והדבש המשיכו לטפס
לרגל חג השבועות שיחול בסופ"ש הקרוב, מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על התפוקה ועל הצריכה של החלב והדבש בישראל. אז קבלו את כל המספרים.
תפוקת החלב הכוללת בשנת 2025 נאמדה בכ-1,695 מיליון ליטר, עלייה של 3.9% לעומת שנת 2024. התנובה הממוצעת לפרה עמדה בשנת 2025 על 12,647 ק"ג חלב לשנה, עלייה של 4.3% לעומת 2024. תנובת החלב לפרה בישראל היא הגבוהה ביותר בעולם.
תפוקת הדבש נאמדה בשנת 2025 בכ-2,500 טונות, ירידה של 34.2% לעומת שנת 2024. הירידה החדה נובעת ממיעוט משקעים בשנים 2025-2024. בשנים הקודמות (2024-2014) חלו תנודות בתפוקת הדבש שנבעו בעיקר משינויים בכמות המשקעים.
בשנת 2025 מחיר החלב לבקר ליצרן עלה ב-4.3% ומחיר הדבש ליצרן עלה ב-6.7% לעומת 2024. בשנת 2025 מחיר החלב עלה ב-2.8% ומחיר הדבש עלה ב-3.0% (דצמבר 2025 לעומת דצמבר 2024).
החלב בישראל בשנת 2025
כמות התפוקה הכוללת של חלב (בקר, כבשים ועיזים) בשנת 2025 נאמדה בכ-1,695 מיליון ליטרים, עלייה של 3.9% לעומת שנת 2024. כמות חלב הבקר שהיא כ-98% מכמות החלב, עלתה ב-4.0% וכמות חלב הצאן שהיא כ-2% מכמות החלב, עלתה ב-3.0%. הכמות כוללת את הכמות המשווקת ואת אומדן כמות החלב שנצרכה באופן עצמי (בעיקר במגזר הערבי שבו הצריכה של חלב עיזים גבוהה).
ערך החלב הכולל עבור היצרן עלה ב-8.4% ונאמד בכ-4.3 מיליארד ש"ח – כ-11.1% מסך התפוקה החקלאית. מחיר חלב הכבשים ליצרן עלה ב-5.1%, מחיר חלב הבקר עלה ב-4.3% ומחיר חלב העיזים עלה ב-2.2%.
ב-2025 תפוקת החלב לפרה עלתה ב-4.3% ועמדה על כ-12,647 ק"ג חלב לפרה (12.3 אלף ליטר). תנובת החלב לפרה בישראל נותרה הגבוהה בעולם. משנת 2001 עד 2025 עלה מספר הפרות החולבות מ-116,000 ל-138,000. הגידול במספר החולבות, למרות הירידה במספר הרפתות (כיום יש 603 רפתות), נבע מעלייה בתפוקות יחידת הייצור, מהתייעלות מבנית ומהרפורמה שחלה בענף.
הדבש בישראל בשנה האחרונה
תפוקת הדבש בישראל ב-2025 עמדה על כ-2,500 טונות, ירידה של 34.2% לעומת 2024. ערך הדבש נאמד ב-56.0 מיליון ש"ח, מחיר הדבש ליצרן עלה ב-6.7% לעומת 2024. יצוין כי תפוקת הדבש בישראל נובעת מכ-128.0 אלף כוורות. היבול הממוצע בכל כוורת היה כ-20 ק"ג. כמות זו לא סיפקה את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל. ב-2025 יובאו לישראל כ-2,900 טונות דבש, ללא שינוי לעומת שנת 2024.
המחיר הממוצע של חלב ומוצריו ודבש ב-2025
בשנת 2025 מחיר החלב עלה ב-2.8% ומחיר הדבש עלה ב-3.0% (דצמבר 2025 לעומת דצמבר 2024). בשנת 2025 היה מחיר ליטר חלב מפוסטר 7.27 ש"ח בממוצע, מחיר 100 גרם גבינה צהובה קשה מחלב בקר – 5.71 ש"ח בממוצע, מחיר 250 גרם גבינה לבנה רכה – 5.89 ש"ח בממוצע, מחיר 250 גרם גבינת קוטג' – 6.45 ש"ח בממוצע ומחיר 350 גרם דבש – 20.36 ש"ח בממוצע.