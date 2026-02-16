עשקו קשישים? אושרה תביעה ייצוגית נגד חברות האשראי

בית המשפט העליון החליט היום (שני) לאמץ פה אחד את עיקר עמדתה של היועצת המשפטית לממשלה, לפיה שגה בית המשפט המחוזי כשדחה את הבקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שלוש חברות כרטיסי אשראי בגין אחריותן הנטענת לתופעת "עושק קשישים”. בהתאם לכך, קיבל בית המשפט העליון את הערעור ואישר לנהל תובענה יצוגית נגד חברות האשראי.

בפסק הדין שניתן היום צוין כי "התופעה המכוערת של ניצול קבוצות אוכלוסייה המתאפיינות בחולשה צרכנית, דוגמת אוכלוסיית הקשישים, היא סוגיה ציבורית-חברתית בעלת חשיבות ציבורית מובהקת. כאשר לפתחו של בית המשפט מגיעים תיקים כדוגמת התובענה דנן, מחובתו היא לעשות את כלל המאמצים על מנת לאפשר את הדיון בה, תוך שימוש בארגז הכלים הרחב שהקנה לו המחוקק".

מדובר בבקשה לאישור ניהול תובענה כייצוגית שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד שלוש חברות כרטיסי אשראי בגין "עושק קשישים", על אף שלא מדובר בחברות שעשקו את הקשישים באופן ישיר.

הגורמים שפגעו בקשישים חסרי ישע הינן חברות המכונות "חברות שיווק ישיר", שחלקן פנו במכוון לאנשים קשישים ובודדים, ניצלו את מצבם הקוגנטיבי והנפשי, ומכרו להם מוצרים שלא היו זקוקים להם, חייבו אותם בסכומי כסף גבוהים על מוצרים שכלל לא רכשו, ועשקו אותם באופנים נוספים.

מאחר שחברות אלה נסגרו ונעלמו, ולא ניתן היה לתבוע אותן ישירות, הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור ניהול תובענה כיצוגית נגד חברות האשראי שכיבדו את העסקאות שנעשו עם חברות השיווק הישיר.

בבקשת האישור צוינו 40 חברות של שיווק ישיר ונטען שהיה על חברות האשראי לבטל ביוזמתן את כל העסקאות של כלל חברות אלה עם אנשים קשישים. בקשת האישור כללה תצהירים וראיות על מרמה ועושק כאמור, אולם לא הובאו ראיות ביחס לרוב הגדול של חברות השיווק הישיר שצוינו בבקשה.