הונאת ה"ביט" שעוקצת ישראלים - כך תמנעו מלהפוך לקורבן הבא
זהירות: עוקץ חדש שמנצל את אפליקציית העברת הכסף הפופולרית • חוסר תשומת לב לשנייה תמימה עלול לעלות למשתמשים באלפי שקלים • כתבת i24NEWS נוי בן ארצי עם כל הפרטים
נוי בן ארציכתבת חינוך
1 דקות קריאה
זהירות, עוקץ חדש: ההונאה הנוכחית מנצלת את אפליקציית העברת הכסף "ביט". חוסר תשומת לב לשנייה תמימה עלול לעלות למשתמשים באלפי שקלים. כתבת i24NEWS נוי בן ארצי הביאה הערב (שלישי) ב"המהדורה המרכזית" את כל הפרטים והסבירה איך העוקץ עובד.
צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית - בראש העמוד
