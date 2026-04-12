חשיפה: רשימת 100 מוצרי "הסל של המדינה" של קרפור - והמחירים המסובסדים

החל מהיום (ראשון), שלושה ימים לפני ההשקה הרשמית, יוכל הציבור הישראלי לרכוש 100 מוצרים בסיסיים במחירים מוזלים ומפוקחים, זאת לאחר שרשת קרפור זכתה במכרז "הסל של המדינה" של משרד הכלכלה והתעשייה.

המהלך, שנועד לבלום את יוקר המחיה, מעניק לרשת תקציב פרסום ממשלתי חסר תקדים בסך 25 מיליון שקלים דרך לשכת הפרסום הממשלתית למשך חצי שנה, בתמורה להתחייבות למחירי קיצון קבועים על מוצרי יסוד ומותגים מובילים. הרשת מגבילה לשני מוצרים ללקוח כדי למנוע קנייה סיטונאית.

את מחירי "סל המדינה" ניתן יהיה למצוא בפריסה מוגבלת של 50 סניפים בלבד מתוך 150 סניפים של הרשת, תחת המותגים "היפר קרפור" ו"קרפור מרקט", וכן באתר המכירות המקוון הפתוח לכלל הציבור.

המכרז המקורי דרש פריסה של 40 סניפים בלבד, אך קרפור הרחיבה את ההצעה. כדי למנוע הטעיה של הצרכנים, סניפי "קרפור מרקט" שלא יכללו בהסדר יעברו מיתוג מחדש ויהפכו לרשת "לה מרשה".רשימת 100 המוצרים המלאה כפי שהוגשה על ידי רשת קרפור למשרד הכלכלה. המוצרים מחולקים לפי קטגוריות.

מוצרי מזווה ובישול

שמנים ורטבים: שמן קנולה "עץ הזית" (1 ליטר) – 9.90 ש"ח | שמן זית "יד מרדכי" (750 מ"ל) – 27.90 ש"ח | שמן זית "קרפור" (750 מ"ל) – 19.90 ש"ח | מיונז אמיתי "תלמה" (500 גרם) – 8.50 ש"ח | קטשופ "אסם" (750 גרם) – 7.90 ש"ח | רוטב עגבניות מרוסק "מוטי" (3 מארזים) – 16.90 ש"ח.

קטניות ואורז (סוגת): אורז פרסי קלאסי (1 ק"ג) – 7.00 ש"ח | אורז בסמטי מלא (1 ק"ג) – 6.90 ש"ח | עדשים ירוקות (500 גרם) – 3.90 ש"ח | חומוס (500 גרם) – 3.90 ש"ח | קינואה (500 גרם) – 4.90 ש"ח | שעועית לבנה (500 גרם) – 3.90 ש"ח.

יבשים ושימורים: פסטה ספגטי 8 "אסם" (500 גרם) – 3.90 ש"ח | ספגטי מחיטה מלאה "ברילה" (500 גרם) – 8.90 ש"ח | רביעיית טונה "סטארקיסט" – 21.90 ש"ח | טחינה "בארכה" (500 גרם) – 9.90 ש"ח | זיתים ירוקים "בית השיטה" (560 גרם) – 7.90 ש"ח | תירס "יכין" (550 גרם) – 5.90 ש"ח | סוכר לבן "סוגת" (1 ק"ג) – 2.90 ש"ח.

מקרר, קפואים ומוצרי חלב

חלב וגבינות: חלב מועשר 3% "יטבתה" (1 ליטר) – 6.90 ש"ח | גבינה צהובה "נעם" (500 גרם) – 22.60 ש"ח | קוטג' 5% "תנובה" (250 גרם) – 5.40 ש"ח | גבינה צפתית מעודנת "גד" (200 גרם) – 11.00 ש"ח | גבינת סימפוניה 5% "שטראוס" – 7.70 ש"ח | חמאה "תנובה" (200 גרם) – 7.90 ש"ח.מעדנים ויוגורטים: מארז שמיניה מילקי "שטראוס" – 15.90 ש"ח | יוגורט דנונה פרו "שטראוס" – 4.50 ש"ח | מעדן דניאלה "שטראוס" – 2.90 ש"ח | אקטימל תות "שטראוס" (16 יחידות) – 24.90 ש"ח | מעדן הגולן שוקולד – 2.00 ש"ח.

קפואים: שניצל דק דק "מאמא עוף" (700 גרם) – 28.20 ש"ח | צ'יפס לתנור "תפוגן" (1.5 ק"ג) – 13.90 ש"ח | אפונת גינה "סנפרוסט" (800 גרם) – 11.50 ש"ח | שעועית ירוקה עדינה "סנפרוסט" (600 גרם) – 13.90 ש"ח.שתייה,

קפה ומתוקים

שתייה: קוקה קולה/זירו (1.5 ליטר) – 6.90 ש"ח ליחידה | תירוש "כרמל" (1 ליטר) – 13.90 ש"ח | מיץ תפוזים סחוט "פרימור" (1 ליטר) – 13.70 ש"ח | שישיית מי עדן (1.5 ליטר) – 9.90 ש"ח.

קפה ומתוקים: קפה טייסטרס צ'ויס (200 גרם) – 29.90 ש"ח | קפה נמס "עלית" (200 גרם) – 20.50 ש"ח | ממרח נוטלה (750 גרם) – 24.90 ש"ח | רביעיית שוקולד מריר "עלית" – 21.50 ש"ח | גלידונית "קרמיסימו" (630 גרם) – 29.90 ש"ח.חטיפים: במבה "אסם" (80 גרם) – 3.00 ש"ח | אפרופו (50 גרם) – 3.10 ש"ח | קורנפלקס של אלופים "תלמה" (850 גרם) – 17.90 ש"ח | קליק קורנפלקס (65 גרם) – 5.50 ש"ח.

פארם, תינוקות וניקיון

תינוקות: חיתולי האגיס פרידום דריי – 31.90 ש"ח למארז | רביעיית מגבוני האגיס ללא בישום – 16.00 ש"ח | טיטולים פרימיום – 26.00 ש"ח | תרכובת מזון לתינוק "מטרנה" (700 גרם) – 49.90 ש"ח.

היגיינה וניקיון: נייר טואלט "סופט סילק" (32 יחידות) – 21.90 ש"ח | שמפו "פינוק" (700 מ"ל) – 8.90 ש"ח | אקונומיקה "סנו ז'אוול" (4 ליטר) – 9.90 ש"ח | מגבות פלא "סנו סושי" (6 גלילים) – 7.50 ש"ח.

המיזם, שהיה פרויקט הדגל של שר הכלכלה ניר ברקת, הושק תחת ביקורת חריפה מצד רשתות השיווק הגדולות ובמרכזן "רמי לוי", "ויקטורי" ו"נטו חיסכון", שבחרו להחרים את המכרז. המתחרות טענו כי קיבוע מחירים על סל מצומצם הוא מהלך מלאכותי שאינו משקף את הרגלי הקנייה האמיתיים, וכי הסבסוד עלול להוביל לעליית מחירים במוצרים שאינם נכללים בסל. כמו כן, נשמעה ביקורת על כך שהמדינה בוחרת לחזק דווקא את המותגים של המונופולים הגדולים באמצעות קמפיין במימון ציבורי.

במשרד הכלכלה דוחים את הביקורת ומדגישים כי מדובר במוצרים הנמכרים ביותר בכל משק בית, וכי המהלך צפוי להביא לחיסכון של כעשרה אחוזים בהוצאות החודשיות של משפחה ממוצעת. קרפור, שנותרה המתמודדת היחידה במכרז, התחייבה כי מחיר הסל המלא יעמוד על 1,098 שקלים, והוא יפוקח באופן הדוק כדי לוודא שאין חריגות מהמחיר שנקבע למשך חצי השנה הקרובה.