בעוד כחודש וחצי נחגוג את פורים, וזה בדיוק הזמן להיערך עם תחפושת מתאימה. הבחירה כבר מזמן לא נתונה להורים - הטרנד הוא זה שמכתיב את הטון, וכמובן שעל הכל חשבו עוד לפני.

כל תחפושת היא הרבה מעבר לאביזרים והאיפור עצמם - היום מדובר בטרנד, אמירה וכמובן - הוצאה. תחפושת ממותגת בחנות תעלה לנו בממוצע 120 שקלים, תחפושת מאלי אקספרס תעלה לנו בממוצע 50 שקלים ותחפושת בתפירה אישית תתחיל ב-300 שקלים.

חג התחפושות דורש יצירתיות מההורים בכל פעם מחדש - בין אם ברעיון לתחפושת או בדרך מתוחכמת לצאת מהשבוע הזה בזול, האופציות פרושות לפנינו - רק צריך להתחיל כמה שיותר מוקדם ואולי לחסוך כמה שקלים על הדרך.

צפו בכתבה המלאה בראש העמוד