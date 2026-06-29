קיץ יקר במיוחד: אז כמה יעלה לכם להעביר יום עם הילדים בחופש הגדול?

ארוחת צהריים, סרט, גלידה, אטרקציה ומתנה לחברה - בדיקה שנערכה ב-i24NEWS מעלה כי יום בילוי ממוצע לאם ובת במהלך החופש הגדול מגיע לכ-457 שקלים, עוד לפני הוצאות נוספות כמו חניה או קניות