קיץ יקר במיוחד: אז כמה יעלה לכם להעביר יום עם הילדים בחופש הגדול?
ארוחת צהריים, סרט, גלידה, אטרקציה ומתנה לחברה - בדיקה שנערכה ב-i24NEWS מעלה כי יום בילוי ממוצע לאם ובת במהלך החופש הגדול מגיע לכ-457 שקלים, עוד לפני הוצאות נוספות כמו חניה או קניות
החופש הגדול נפתח, ואיתו גם ההוצאות של ההורים. בדיקה שנערכה ב-i24NEWS בסינמה סיטי ממחישה עד כמה יום בילוי שגרתי עם הילדים עלול להפוך להוצאה משמעותית.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
במסגרת הבדיקה נכללו ארוחת צהריים בעלות של 139 שקלים, כרטיסים לסרט ב-50 שקלים לאחר הטבת מועדון, ממתקים ב-5 שקלים, פופקורן ושתייה ב-40 שקלים, מתנה לחברה ב-100 שקלים, כניסה למתחם iJump בעלות של 95 שקלים וגלידה ב-28 שקלים.
לקריאה נוספת
בסך הכול הגיע החשבון ל-457 שקלים עבור יום בילוי אחד בלבד. עבור משפחות רבות, שמבקשות להעסיק את הילדים לאורך שבועות החופש, מדובר בהוצאה שמצטברת במהירות לאלפי שקלים במהלך הקיץ.