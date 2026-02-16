ניר ברקת: "קיים חשד חמור לתיאום מחירים בין רשתות השיווק"

לאחר זכייתה של רשת "קרפור" במכרז "הסל של המדינה", שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת הגיש היום (שני) תלונה רשמית לממונה על התחרות בדרישה לחקור חשד לתיאום מחירים בין רשתות השיווק שבחרו לא להשתתף במכרז.

על פי ברקת, החשד עלה בין היתר בעקבות שימוש לכאורה באמצעי תקשורת ובפלטפורמות ציבוריות להעברת מסרים דומים ומתוזמנים, באופן העלול ללמד על תיאום עמדות או על העברת מסרים בין מתחרים.

כזכור, קרפור הייתה הרשת היחידה שהגישה מועמדות למכרז, לאחר שרשתות מוכרות כמו רמי לוי, ויקטורי ונטו חיסכון הודיעו כי לא ישתתפו בו. שלוש הרשתות מסרו תגובות דומות באשר להחלטתן שלא להשתתף, ואמרו כי תחרות אמיתית נמדדת לאורך זמן, על פני כל סל הקניות, ולא באמצעות סל מצומצם ו"תיאורטי" שאינו משקף את הקנייה היומיומית של רוב האוכלוסיה. ברשת רמי לוי הצהירו בטרם קביעת המכרז כי הרשת תמכור סל זול יותר מהמוצע במכרז.

מטעם ​השר ברקת נמסר: "בעוד שרשת קרפור הוכיחה אומץ לב ציבורי וזכתה במכרז שיוזיל דרמטית את הסל לצרכן, רוב הרשתות האחרות נמנעו, תוך חשד חמור לתיאום ביניהן למניעת הגשת הצעות, במטרה לשמור על מחירי המוצרים הגבוהים כיום בשוק. הגשת התלונה לממונה על התחרות נועדה לבדוק את החשד החמור".

​על יציאתו לפועל של המיזם אמר ברקת: "קרפור תחל בעוד כחודש למכור את הסל בסניפיה. אני קורא לאזרחי ישראל להצביע בקופה, ולתגמל את מי שמוריד מחירים ומוכר לעם ישראל בזול".