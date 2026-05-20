"הסופר של המדינה": האם השם "חצי חינם" זהה למחירים?
יצאנו לבדוק את הסניף של חצי חינם בחולון - אחד מששת הסניפים הענקיים של הרשת • לקראת סוף הסיבוב - הגיעו מאבטחים למקום, עצרו אותנו ואסרו עלינו להמשיך בבדיקה • למרות זאת - אלו הציונים של החנות
הסופר של ישראל: יצאנו לסדרת כתבות במטרה למצוא את הסופר הטוב בישראל. השבוע הגענו לבדוק את סניף חולון של "חצי חינם". הרשת מונה רק שישה סניפים, אבל כל סניף הוא ענקי. כמה במדד - הפעם בגרסת הסופרים.
בין הפרמטרים שבדקנו: מחירים, מותג פרטי, יתרונות כמו מחלקות אוכל מוכן או סלטיה, מצב מחלקת הירקות והפירות והאם יש עמדות תשלום עצמאיות או אקדחי תשלום.
ציוני המדד:
חצי חינם סופר שמזכיר את מרכזי הקניות הענקיים בארה״ב עם רמת מגוון גדולה - 9
ברמת הפרקטיות: קשה להתמצא במקום במיוחד כשמחלקת הפירות והירקות היא מחוץ לסופר ודורשת קנייה מחודשת אחרי שכבר שילמנו - 3
ברמת המחירים: כמו שראיתם, יש אלטרנטיבות זולות יותר ומרבית המבצעים בהתנייה של קניית כמה יחידות - 6
סדר וניקיון - 8
את מחלקת הפירות והירקות כמו שראיתי אסרו עלינו לבדוק - 0 במדד
בקצבייה נותנים שירות וניקוי של הבשרים על המקום - 9
מהייתרונות: מחלקת אוכל מוכן וסלטייה - 8
עמדות תשלום: רק בקופות, אין שירות עצמי כדי לחסוך זמן - 6
הציון הסופי: 6 במדד לחצי חינם.