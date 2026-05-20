"הסופר של המדינה": האם השם "חצי חינם" זהה למחירים?

יצאנו לבדוק את הסניף של חצי חינם בחולון - אחד מששת הסניפים הענקיים של הרשת • לקראת סוף הסיבוב - הגיעו מאבטחים למקום, עצרו אותנו ואסרו עלינו להמשיך בבדיקה • למרות זאת - אלו הציונים של החנות

דנה ירקצ'י ■ כתבת כלכלה ותחקירים ב-i24NEWS
1 דקות קריאה
חצי חינם, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)יוסי אלוני / פלאש 90

הסופר של ישראל: יצאנו לסדרת כתבות במטרה למצוא את הסופר הטוב בישראל. השבוע הגענו לבדוק את סניף חולון של "חצי חינם". הרשת מונה רק שישה סניפים, אבל כל סניף הוא ענקי. כמה במדד - הפעם בגרסת הסופרים.

בין הפרמטרים שבדקנו: מחירים, מותג פרטי, יתרונות כמו מחלקות אוכל מוכן או סלטיה, מצב מחלקת הירקות והפירות והאם יש עמדות תשלום עצמאיות או אקדחי תשלום.

לקראת סוף הסיבוב - הגיעו מאבטחים למקום, עצרו אותנו ואסרו עלינו להמשיך בבדיקה.  

יצאנו לבדוק - איזו רשת סופרים תקבל את הציון הגבוה ביותר? : והפעם - רשת 'חצי חינם'

ציוני המדד:

חצי חינם סופר שמזכיר את מרכזי הקניות הענקיים בארה״ב עם רמת מגוון גדולה - 9

ברמת הפרקטיות: קשה להתמצא במקום במיוחד כשמחלקת הפירות והירקות היא מחוץ לסופר ודורשת קנייה מחודשת אחרי שכבר שילמנו - 3 

ברמת המחירים: כמו שראיתם, יש אלטרנטיבות זולות יותר ומרבית המבצעים בהתנייה של קניית כמה יחידות - 6

סדר וניקיון - 8

את מחלקת הפירות והירקות כמו שראיתי אסרו עלינו לבדוק - 0 במדד 

בקצבייה נותנים שירות וניקוי של הבשרים על המקום - 9 

מהייתרונות: מחלקת אוכל מוכן וסלטייה - 8&nbsp;

עמדות תשלום: רק בקופות, אין שירות עצמי כדי לחסוך זמן - 6

הציון הסופי: 6 במדד לחצי חינם.

