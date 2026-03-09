המלחמה לא הזיזה להן: אלו רשתות השיווק שהעלו בשקט את המחירים

הייתם מאמינים? הסופרים שוב ניצלו את המלחמה כדי להעלות מחירים. כבר התרגלנו - קורונה, מלחמה, הכול סגור חוץ מהסופרים. האנשים בבתים, אז למה שרשתות השיווק לא ינצלו את המצב ויעלו לכם את המחירים?

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

כאילו הם לא למדו לקח מהמלחמה הקודמת ומהביקורת. עכשיו קבלו את שיאנית העלאות המחירים במבצע השני באיראן: רשת ויקטורי, שהעלתה מחירים בשיעור של 5.5%, תוספת של כמעט 500 שקלים לסל. 269 פריטים התייקרו מול 134 פריטים שהוזלו.

מיד אחריה רשת שופרסל שהעלתה מחירים בפחות מאחוז. וייקרה את הסל ב-33 שקלים ועדיין. בשופרסל צמצמו את מהמבצעים למה? במשרד הכלכלה התריעו את הרשתות, אבל הן השיווק עושות מה שהן רוצות.

ברשת קרפור המחירים נותרו ללא שינוי. אצל רמי לוי, מחסני השוק, יוחננוף ואושר עד המחירים דווקא ירדו. אז באילו מוצרים רשתות השיווק ניצלו את המצב?

חלב זה אולי המוצר הכי נמכר בימי מלחמה ובכלל. אז הם ייקרו לכם את תחליפי החלב והשיבולת שועל. משקה שיבולת שועל של תנובה אלטרנטיב התייקר ב-8%, האלפרו ב-7.5%.

במלחמה הקודמת רשתות השיווק ביקשו להוריד את מדבקות המחיר כי יש מחסור בעובדים ואז העלו מחירים. הפעם גם עם מדבקות הם לא התביישו להעלות מחירים.

ברשות להגנת הצרכן רק מאיימים, אבל צעדים נגד הרשתות? לא בבית ספרנו. היא לא בדקה ולא הציגה תוצאות. אנחנו ממשיכים לשלם והרבה. כי מה לעשות אין ברירה. ורשתות המזון חוגגות.