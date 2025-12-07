גל ההתייקרויות - גם בגלידות: בן אנד ג'ריס מעלה מחירים

ממש מתחת לאף שלנו: זכיינית חברת הגלידות בן אנד ג'ריס בישראל החליטה להעלות את מחירי הגלידות של החברה בשיעור של 5% בממוצע, כאשר מארז פיינט צפוי לעלות 22.9 שקלים. השינוי צפוי להיכנס לתוקף כבר ב-1 בינואר.

הקפיצה במחירי הגלידות של בן אנד ג'ריס מגיעה לאחר שגם בגלידות נסטלה העלו כבר בתחילת חודש דצמבר את המחירים של המוצרים המובילים של המותג בשיעור ממוצע של 4% עד 10%.

העיתוי של עליית מחירי הגלידות אינו מקרי - חברות הגלידות מודיעות על העלאות מחירים דווקא בתקופת החורף, בה צריכת הגלידות נמוכה יותר מבשאר השנה, כדי שההחלטה תעבור מתחת לרדאר ולא תייצר זעם ציבורי או חרם צרכנים לקראת תחילת עונת הגלידות בסוף פברואר.

חזי גור, מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות, אומר כי מדובר בתופעה מחזורית מוכרת: "בכל שנה, בסמוך לפתיחת עונת הגלידות בישראל, אנו רואים עליות מחירים מתואמות בפועל. די בכך שחברה מובילה אחת מעלה מחיר, כדי ליצור אפקט דומינו שבו יתר החברות מיישרות קו. העלאת מחירים רגע לפני ההשקה עלולה לעורר אנטגוניזם ציבורי, ומנגד העלאה בתקופת שפל מסתמכת על הזיכרון הקצר של הצרכנים. בפועל זהו תזמון מחושב היטב שמנציח את המחדל של עליות המחירים החוזרות מדי שנה על חשבון הציבור".

התייקרות הגלידות מצטרפת לעליית המחירים הכללית במשק שצפויה בתחילת השנה, בה מחירי החשמל והמים יעלו ב-2.5%, הארנונה צפויה להתייקר ב-1.6%, ומחירי הנסיעה בתחבורה ציבורית יעלו בלא פחות מ-12%. מחירי הביצים בפיקוח כבר הספיקו להתייקר באחוז.