במחיר של חדר בתל אביב: כך תקנו דירות פאר מעבר לים

דירה בתל אביב או בית באירופה? מחירי הדיור בישראל מרקיעים שחקים, זו כבר מזמן עובדה ידועה. בכתבה ששודרה הערב (שבת) ב"מגזין השבת", כתבנו עידו שברצטבוך בדק - איך במחיר של בית קטן וישן בישראל, תוכלו לקבל בית גדול, משופץ ומואר בשכונות חלומיות מעבר לים. התחקיר הוא של הדר זיו. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד