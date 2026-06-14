הזינוק הדרמטי במחירי הירקות הקפואים: כך תחסכו כסף

גל התייקרויות המזון בישראל מכה שוב, והפעם בתוך המקרר של כולנו: בעקבות זינוק במחירי הירקות המשומרים, שנחשבים למוצרי בסיס זולים, ישראלים רבים שינו את הרגלי הצריכה שלהם ועברו לרכוש ירקות קפואים. אלא שחברת סנפרוסט (מבית תנובה), השולטת בשוק הירקות הקפואים כמעט ללא תחרות, ניצלה את המגמה והקפיצה בחודשים האחרונים את מחיריה בעשרות אחוזים. בתוכנית "מדד גלבוע" התפתח דיון סוער במיוחד בעקבות חשיפת פערי התיווך המטורפים בין המותג השולט למוצרי הייבוא והמותגים הפרטיים.

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המחירון המלא: כמה אתם משלמים על המותג לעומת האלטרנטיבות?

מנתוני השוואת המחירים של המכון לחקר הקמעונאות עולה תמונה מדהימה של פערי ענק בין סנפרוסט לבין המותגים הפרטיים (כמו טבע פרוסט, רמי לוי, ויליגר ושדה) עבור אותם מוצרים בדיוק:

עבור גזר גמדי תשלמו בסנפרוסט 24.60 שקל לקילו לעומת 18.40 שקל בלבד במותג "טבע פרוסט" (פער של 52%). הפער מטפס ל-56% בברוקולי (33 שקל לקילו בסנפרוסט מול 22.20 שקל בטבע פרוסט), ומגיע ל-72% בשעועית ירוקה (27.80 שקל בסנפרוסט מול 16.20 שקל בטבע פרוסט).

כשבודקים את האפונת גינה, סנפרוסט דורשת 20.30 שקל לקילו בזמן שהמותג הפרטי של רמי לוי נמכר ב-11.30 שקל בלבד – פער של 80%. באפונה עדינה הפער כבר מזנק ל-123% (29.40 שקל בסנפרוסט לעומת 13.20 שקל בוויליגר).

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סערה בעקבות הקלטות מנכ"ל ויקטורי, שנשמע מעודד ספקים להעלות מחירים

בגזרת תחתיות הארטישוק, סנפרוסט גובה מחיר שערורייתי של 57.70 שקל לקילו, בעוד שהמותג החלופי של חברת "שדה" נמכר ב-22.30 שקל לקילו בלבד – פער בלתי נתפס של 230%.

למה זה קורה? כשל השוק במקרר הקפואים

הסיבה לפערי הענק הללו נעוצה באובדן מוחלט של התחרות המקומית. בעבר פעלו בשוק שחקניות ישראליות חזקות כמו "אסם" ו"פרי גליל", אולם כיום פרי גליל כבר לא רלוונטית בשוק זה, וסנפרוסט נותרה השליטה הבלעדית במקררים.

המותגים החלופיים שמציגים מחירים זולים בעשרות ומאות אחוזים מבוססים כולם על ייבוא. חברות כמו "יכין" מנסות בימים אלו להיכנס מחדש לקטגוריה, אך נכון לעכשיו, המותג הגדול של תנובה הוא זה שקובע את תקרת המחיר בשוק ושאר השחקנים נאלצים לזחול בעקבותיו.