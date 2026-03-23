חברת התעופה אל על הודיעה היום (שני) שבהמשך להחלטת משרד התחבורה על "צמצום דרמטי של הפעילות האווירית, במסגרתה הופחתה כמות הטיסות היוצאות של אל על ל-15 ביממה, והוגבלה תפוסת הנוסעים ל-50 נוסעים בלבד בכל טיסה יוצאת מהארץ, אל על תפעיל טיסות בודדות למספר יעדים מרכזיים: ניו יורק, לוס אנג׳לס, מיאמי, לונדון, פריז, רומא ואתונה". באל על מדגישים כי בעקבות הצמצום, צפוי לרדת היצע המושבים בטיסות היוצאות לסה״כ של 5% מפעילות החברה בימי שגרה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לוח הטיסות יתעדכן בשעות הקרובות והודעות יזומות ישלחו לנוסעים. הטיסות הנכנסות לארץ מיעדים אלה, יפעלו ללא מגבלה על כמות הנוסעים. נוכח מספר המקומות המצומצם, שיבוץ הנוסעים יתבצע בהתאם לקדימות הנוסעים הממתינים לשיבוץ בהתאם למועד כרטיס הטיסה המקורי, תוך מתן עדיפות למקרים הומניטריים רפואיים חריגים. לקוחות שטיסתם בוטלה יקבלו הודעה מהחברה ויהיו זכאים להחזר כספי מלא או לשובר זיכוי לשימוש עתידי.

מוקדם יותר, הודיעה החברה ארקיע שבעקבות ההגבלות, לא תוכל לקיים פעילות סדירה ותעביר את עיקר טיסותיה לעקבה וטאבה. פעילות מינימלית של החברה תישמר ליעדים הומניטריים בלבד. החברה הודיעה שלא תוכל לבחור בין נוסעים שכבר רכשו כרטיסים: "מדובר במצב שאינו ישים ואינו עולה בקנה אחד עם ערכי החברה", נמסר.

שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

לפי ההנחיות החדשות של משרד התחבורה, הנחיתות יתבצעו עם מטוסים מלאים, בעוד שבהמראות ההגבלה מחמירה יותר, וכעת על-פי המתווה החדש ששיכנס לתוקף הערב ב-17:00 - כמות הנוסעים בטיסות היוצאות תצטמצם מ-150 נוסעים ל-50 נוסעים בלבד.