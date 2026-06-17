שיטת ורטהיים: הבריונות של קוקה קולה-קשת על חשבון הציבור | טור מיוחד

שיטת ורטהיים מגיעה למסך: כך משתמש בעל השליטה בחדשות 12 באותן שיטות בריוניות של קוקה קולה, חברה אחרת שלו, כדי לחנוק את השחקנים החדשים בשוק התקשורת. הרפורמה החדשה נועדה לפתוח את השוק הריכוזי והיא כנראה מעוררת פאניקה בקרב קבוצת קשת - שמפחדת לאבד את נתח השוק ופועלת נגד האינטרס של הצרכן הישראלי.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ערוץ 12 מציג: שיטת ורטהיים לחיסול התחרות ופגיעה בצרכן הישראלי. דודי ורטהיים, בעל השליטה בערוץ 12 ובקשת שולט גם בבנק מזרחי-טפחות, בחברת הנדל"ן הגדולה אלוני חץ ובקוקה קולה ישראל. המונופול קוקה קולה קיבל השנה קנס של כ-30 מיליון שקלים. על מה?

באיומים, תמריצים, מעקבים ועונשים, קוקה קולה ניסתה לחנוק ולחסל את התחרות שלה ולפגוע בכיס של כולנו.

אתם בטח לא שמעתם על זה בחדשות 12, גם לא על חגיגת הרווחים המטורפת של בנק מזרחי טפחות. ולמה שתשמעו? בערוץ החדשות 12 הצניעו את זה.

את אותה שיטה בריונית ורטהיים מנסה ליישם גם על המתחרים בשוק התקשורת ועל ערוצים חדשים יותר כמו i24news. הרפורמה שממנה כל כך מפחדים בערוץ 12 היא תיקון עוול היסטורי ועידוד של תחרות.

החוק הקיים מגן על הדואופול של ערוצים 12 ו-13. נראה לכם הגיוני שערוץ שקם כדי להתחרות בצורה הוגנת בשוק התקשורת הישראלי יכול לתת תוכן בחינם? רף ה-600 מיליון שקלים מבחין בצדק בין תאגידי ענק ותיקים לבין שחקנים חדשים. אחרת איך קבוצה קטנה יכולה להיכנס לתחרות בשוק שבמשך שנים היה סגור וריכוזי, ולהעניק גיוון דעות אמיתי.

הניסיון לצבוע כל הקלה רגולטורית כ"פרס פוליטי" הוא אסטרטגיה של קשת שנועדה לחסום שחקנים חדשים ולשמור על נתח השוק שלהם.

ולמה הם כל כך מפחדים? שימו לב כמה הכנסות יש לקבוצת קשת בשנה: לא פחות מכמיליארד שקלים. אז אנחנו מדברים על כסף או דמוקרטיה? מי שרוצה לנצח צריך להיאבק על המגרש ונראה שב-12 מעדיפים לשחק מלוכלך מאחורי הקלעים - ולא לצאת ולאכול את הדשא.

בסופו של יום כמו תמיד עם קוקה קולה וקשת: הכל עניין של כסף. לא פוליטיקה, לא ערכים, אצלם רק הכסף מדבר והכל, על חשבונכם הציבור.