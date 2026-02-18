מוקדם מהרגיל: מדוע רשתות האופנה חותכות מחירים דווקא עכשיו?

רשתות האופנה מודיעות לאחרונה בזו אחר זו על שורת מבצעים והנחות משמעותיות על קולקציות החורף. אנחנו כבר רגילים לסיילים של סוף עונה, אבל השנה נראה שהם הגיעו מוקדם מהצפוי. והישראלים מצידם - מתנפלים בלי לשאול שאלות.

להוזלת המחירים הניכרת יש מספר סיבות, ולא כולן קשורות לטרנדים. הסיבה המרכזית היא מזג האוויר ההפכפך, שהשאיר את רשתות האופנה עם מלאים ועודפים לעונה הקרה, והביא להקדמת מבצעי סוף העונה לינואר, שיא העונה הקרה בישראל.

מזג האוויר החריג, כאמור, הוא לא הסיבה היחידה - המתיחות במזרח התיכון והחשש מהסלמה מול איראן מביא את יצרני העונה להיפטר מסחורת החורף לפני שהישראלים יסתגרו בבתים, ומי יודע מתי הם יצאו שוב.

גם ההחלטה להכפיל את הפטור ממע"מ על הזמנות מחו"ל מגבירה את הלחץ בענף. ברשתות האופנה מנסים להתמודד עם המציאות החדשה, ואנחנו, לפחות בינתיים, נהנים מתחרות שטורפת את הקלפים ואולי תייצר כאן סדר חדש במחירים.