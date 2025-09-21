קפה בטעם דבש: החידושים המפתיעים שימתיקו לכם את החג
רגע לפני ראש השנה המשק בישראל מציג את מה שעשוי למשוך את הישראלים: מהכוורות, גלידה, מבחר עוגות הדבש ועד • צפו בכתבה המלאה של כתבת הצרכנות והתיירות יולי סלומון מתוך ״המהדורה המרכזית״
יולי סלומוןכתבת צרכנות ותיירות
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
רגע לפני ראש השנה במשק הדבש בישראל עובדים על חידושים שיפתיעו את הישראלים - מהכוורות, גלידה, מבחר עוגות הדבש ועד קפה בטעם דבש שמגיע בכלל מקוריאה. הביקורות חיוביות ותואמות את המסרים האופטימיים - שנה מתוקה, שקטה ומלאה בבשורות טובות. צפו בכתבה המלאה מתוך ״המהדורה המרכזית״
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות