גל תלונות של לקוחות ישראלים החל ברשתות החברתיות בעקבות הזמנות שבוצעו מאתר האופנה והספורט "אלו יוגה" ארצות הברית.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

חלק מהלקוחות שקיבלו את החבילות מצאו בתוכן פתקים עם מסרים אנטי-ישראליים, בהם הכיתוב "Free Palestine" וקריאות שבח לחמאס. חלק מהחבילות הגיעו עם המוצרים שהוזמנו, בעוד אחרות הגיעו ריקות - מלבד הפתקים עצמם.

הלקוחות מדגישים כי לא מדובר ברשת או בזכיין הישראלי הפועל בארץ, אלא בהזמנות שבוצעו דרך האתר הרשמי בצפון אמריקה, ככל הנראה מקנדה, בעקבות גל מבצעים גדול שהוביל לאחרונה להזמנות רבות מישראל.

"בהתחלה חשבתי שהייתה פשוט טעות בהזמנה", סיפרה אחת הרוכשות, "כבר פתחתי פנייה להחליף, כשחיפשתי את הקבלה פתאום ראיתי את זה וקפץ לי הלב, סימנו חץ על הכתובת שלי וכתבו ׳boom boom׳. מלחיץ מאוד".

"פניתי לשירות הלקוחות שלהם, שהוא בעצם צ׳אט ai שהתעלם בהתחלה מהפנייה שלי ואמר שהוא לא יכול לעזור, רק אחרי פניתי אליהם במייל אמרו שיתייחסו לזה בהקדם".

כזכור, בדצמבר האחרון רשת הבגדים "בלומינגדיילס" פיטרה את העובדת שהכניסה פיסת נייר עם הכיתוב "לשחרר את פלסטין" לחבילה שהכילה פיג'מה בנושא חנוכה, כך לפי מקורב לחברה.

לפני כשבוע לקוח שרכש מהחנות פיג'מה בנושא חנוכה קיבל עם החבילה שלו פתק עם הכיתוב "free palestine", והעלה לרשתות החברתיות את האירוע.